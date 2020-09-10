美網／親子時光成動力 艾薩蘭卡挺進4強迎戰小威

中央社 / 紐約9日綜合外電報導
白俄羅斯名將艾薩蘭卡順利挺進美國網球公開賽女單4強，將與美國好手小威廉絲爭奪決賽門票。 美聯社
白俄羅斯名將艾薩蘭卡順利挺進美國網球公開賽女單4強，將與美國好手小威廉絲爭奪決賽門票。 美聯社

白俄羅斯名將艾薩蘭卡今天以6比1、6比0直落二輕取比利時對手梅丹斯，順利挺進美國網球公開賽女單4強，將與美國好手小威廉絲爭奪決賽門票。

前世界球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）只花1小時13分鐘就淘汰大會第16種子梅丹斯（Elise Mertens）。梅丹斯發球表現欠佳，二發得分率僅19%，全場有23個非受迫性失誤；艾薩蘭卡僅11個。

坐擁2座大滿貫賽單打冠軍的艾薩蘭卡下一場將迎戰小威廉絲（Serena Williams）。小威曾在2012年和2013年美網決賽擊敗艾薩蘭卡。

艾薩蘭卡將力拚終結7年大滿貫賽冠軍荒，力拚生涯第3座金盃。她上次封后是在2013年澳洲公開賽，而且當年成功在澳網衛冕。

艾薩蘭卡上次打進大滿貫賽單打決賽也是在2013年，當時在美網打了3盤後不敵小威。

艾薩蘭卡2016年12月升格當媽媽，之後為了兒子的監護權官司中斷職業生涯。

艾薩蘭卡近來贏得比賽信心大振，包括上月在西南公開賽輕鬆封后，因為日本對手大坂直美因左腿拉傷棄賽。

艾薩蘭卡表示，沒有下榻大會事先批准的球員飯店而是待在紐約私人住屋對她有好處。她說：「我媽每晚都會煮飯，我想，這就是一大優點。」

艾薩蘭卡說：「能與我的兒子在花園玩、推他盪鞦韆很重要。」她表示，現在比以前更能享受網賽。

美網另一場女單4強賽，則將由大會第4種子大坂直美對上美國的布雷迪（Jennifer Brady）。

美網

延伸閱讀

美網／小威擊敗皮諾科娃 晉級美網女單4強

美網／直落二勝羅傑斯闖4強 大坂直美：復仇成功

美網／聲援口罩繼續亮相 大坂直美先示弱

美網／再戴黑人受害者口罩 大坂直美大勝闖關

相關新聞

美網／親子時光成動力 艾薩蘭卡挺進4強迎戰小威

白俄羅斯名將艾薩蘭卡今天以6比1、6比0直落二輕取比利時對手梅丹斯，順利挺進美國網球公開賽女單4強，將與美國好手小威廉絲...

美網／梅德維夫勝盧布列夫 晉級男單準決賽

美國網球公開賽（US Open）大會第3種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天直落三擊敗俄羅斯同胞盧布列夫（...

美網／小威擊敗皮諾科娃 晉級美網女單4強

美國名將小威廉絲（Serena Williams）今天在美國網球公開賽（US Open），以4-6、6-3、6-2擊敗保...

美網／沒球王機會來了 澤瑞夫首闖4強

塞爾維亞「世界球王」約克維奇因誤擊線審遭判失格，讓美網男單進入戰國時代，今年確定會產生新科大滿貫得主，廿三歲的德國好手澤...

美網／4小時馬拉松大戰 加拿大小鮮肉出局

西班牙好手巴斯塔（Pablo Carreno Busta）前一戰因塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokov...

美網／約克維奇缺席記者會 女網傳奇：像用email分手

「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）擊球誤傷線審被取消資格，賽後拒訪僅發文表示歉意，此舉讓傳奇「女金剛」娜拉蒂諾娃（Martina Navratilova）調侃像是傳電子郵件談分手。

美網／直落二勝羅傑斯闖4強 大坂直美：復仇成功

日本女將大坂直美今天以直落二擊敗美國女將羅傑斯，闖進大滿貫美網女單4強，賽後她表示，拿下這場勝利就像復仇成功一般

美網／澤瑞夫苦戰四盤逆轉秀 挺進男單4強

德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天以1比6、7比6（7比5）、7比6（7比1）、6比3擊退克羅埃西...

美網／布雷迪輕取普汀塞娃 晉級女單4強

美國選手布雷迪（Jennifer Brady）今天以6比3、6比2直落二輕取哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putint...

美網／沒加油聲靠自嗨打氣 小威復仇成功闖8強

美網在世界球王約克維奇遭判失格後，賽事更加星光黯淡，身為地主的前世界球后小威廉絲，仍在女單賽場上扛起招牌，十六強戰向希臘...

美網／球迷怒控線審詐傷 約克維奇安撫球迷情緒

球王喬科維奇在美網誤傷線審被判失格，美國名將馬克安諾直言這將讓喬科維奇永遠背負「壞蛋」形象。在網上出現謾罵線審的聲音後，...

美網／三巨頭壟斷大滿貫 加拿大新星喊無聊

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）昨天因誤擊線審遭判失格，第四輪出局，代表今年美網男單將產生新...

熱門新聞

NBA／季後賽朗多是真的 湖人戴維斯：我曾親身經歷

NBA／威廉斯宣佈退休 15年生涯薪資破一億美元

NBA／詹姆斯單節送四火鍋 佛蓋爾：就像超級英雄

NBA／朗多進入季後賽模式 主導湖人末節近8成得分

熱火壓著公鹿打 伊古達拉貢獻不容忽視

NBA／明年約滿離開公鹿？ 安戴托昆波：這不會發生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。