美網／小威擊敗皮諾科娃 晉級美網女單4強

美國名將小威廉絲（Serena Williams）今天在美國網球公開賽（US Open），以4-6、6-3、6-2擊敗保加利亞籍非種子選手皮諾科娃（Tsvetana Pironkova），晉級準決賽。

法新社報導，小威今天在艾許球場（Arthur AsheStadium）費時2小時12分鐘奪勝。

38歲的小威名列大會第3種子，此番志在奪得追平紀錄的第24座大滿貫賽冠軍頭銜。