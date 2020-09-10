聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／小威擊敗皮諾科娃 晉級美網女單4強

中央社 / 紐約9日綜合外電報導
美國名將小威廉絲（Serena Williams）晉級女單準決賽。 路透社
美國名將小威廉絲（Serena Williams）晉級女單準決賽。 路透社

美國名將小威廉絲（Serena Williams）今天在美國網球公開賽（US Open），以4-6、6-3、6-2擊敗保加利亞籍非種子選手皮諾科娃（Tsvetana Pironkova），晉級準決賽。

法新社報導，小威今天在艾許球場（Arthur AsheStadium）費時2小時12分鐘奪勝。

38歲的小威名列大會第3種子，此番志在奪得追平紀錄的第24座大滿貫賽冠軍頭銜。

美網

延伸閱讀

美網／4小時馬拉松大戰 加拿大小鮮肉出局

美網／直落二勝羅傑斯闖4強 大坂直美：復仇成功

美網／布雷迪輕取普汀塞娃 晉級女單4強

美網／擺脫爛咖 小威馬拉松大戰闖8強

相關新聞

美網／小威擊敗皮諾科娃 晉級美網女單4強

美國名將小威廉絲（Serena Williams）今天在美國網球公開賽（US Open），以4-6、6-3、6-2擊敗保...

美網／沒球王機會來了 澤瑞夫首闖4強

塞爾維亞「世界球王」約克維奇因誤擊線審遭判失格，讓美網男單進入戰國時代，今年確定會產生新科大滿貫得主，廿三歲的德國好手澤...

美網／4小時馬拉松大戰 加拿大小鮮肉出局

西班牙好手巴斯塔（Pablo Carreno Busta）前一戰因塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokov...

美網／約克維奇缺席記者會 女網傳奇：像用email分手

「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）擊球誤傷線審被取消資格，賽後拒訪僅發文表示歉意，此舉讓傳奇「女金剛」娜拉蒂諾娃（Martina Navratilova）調侃像是傳電子郵件談分手。

美網／直落二勝羅傑斯闖4強 大坂直美：復仇成功

日本女將大坂直美今天以直落二擊敗美國女將羅傑斯，闖進大滿貫美網女單4強，賽後她表示，拿下這場勝利就像復仇成功一般

美網／澤瑞夫苦戰四盤逆轉秀 挺進男單4強

德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天以1比6、7比6（7比5）、7比6（7比1）、6比3擊退克羅埃西...

美網／布雷迪輕取普汀塞娃 晉級女單4強

美國選手布雷迪（Jennifer Brady）今天以6比3、6比2直落二輕取哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putint...

美網／沒加油聲靠自嗨打氣 小威復仇成功闖8強

美網在世界球王約克維奇遭判失格後，賽事更加星光黯淡，身為地主的前世界球后小威廉絲，仍在女單賽場上扛起招牌，十六強戰向希臘...

美網／球迷怒控線審詐傷 約克維奇安撫球迷情緒

球王喬科維奇在美網誤傷線審被判失格，美國名將馬克安諾直言這將讓喬科維奇永遠背負「壞蛋」形象。在網上出現謾罵線審的聲音後，...

美網／三巨頭壟斷大滿貫 加拿大新星喊無聊

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）昨天因誤擊線審遭判失格，第四輪出局，代表今年美網男單將產生新...

美網／約克維奇失格 損失超過7百萬

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）美網第四輪回球誤擊線審，遭判失格，除將8強門票拱手讓給列20...

美網／擺脫爛咖 小威馬拉松大戰闖8強

美國名將小威廉絲（Serena Williams）離生涯第24座大滿貫金盃再進一步，台灣時間今天凌晨她通過3盤考驗，以6...

熱門新聞

NBA／湖人雙星壓陣 朗多第四節殺出擊落火箭

NBA／公鹿少字母哥難演逆轉奇蹟 熱火重返東區決賽

NBA／雷納德歷史地位難衝高？丁威迪歸咎代言錯品牌

NBA／火箭再有球員跨下遭襲 聯盟追加AD惡意犯規

NBA／熱火重回東區決賽 巴特勒霸氣發奪冠宣言

NBA／季後賽朗多是真的 湖人戴維斯：我曾親身經歷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。