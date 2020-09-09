美網／約克維奇缺席記者會 女網傳奇：像用email分手
「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）擊球誤傷線審被取消資格，賽後拒訪僅發文表示歉意，此舉讓傳奇「女金剛」娜拉蒂諾娃（Martina Navratilova）調侃像是傳電子郵件談分手。
球王美網男單16強出戰西班牙好手巴斯塔（Pablo Carreno Busta），首盤都還沒分出高下，就不小心把球打到線審，遭取消參賽資格，終止本季26連勝，不只拿不到25萬美元，積分也飛了，還要吞下一筆1萬美元罰款。
事發賽後約克維奇並未出席賽後記者會，只在社群媒體發文致歉，讓娜拉蒂諾娃覺得很沒擔當，直言：「感覺就跟用電子郵件跟女孩子分手一樣。」
娜拉蒂諾娃接著補充吐槽的原因，強調：「他事後絕對有足夠的時間思考怎麼應對，可是他卻沒有勇氣面對媒體，避而不談，跟沒道歉沒兩樣。儘管他對這跟是感到遺憾，他還是得跟記者說明。」
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