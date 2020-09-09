美網／直落二勝羅傑斯闖4強 大坂直美：復仇成功

日本女將大坂直美今天以直落二擊敗美國女將羅傑斯，闖進大滿貫美網女單4強，賽後她表示，拿下這場勝利就像復仇成功一般。

美國網球公開賽（US Open）女子單打8強賽，名列大會第4種子的大坂直美（Naomi Osaka）連下兩盤擊敗非種子的羅傑斯（Shelby Rogers），闖進4強後將與美國的布雷迪（Jennifer Brady）爭奪冠軍戰門票。

在賽事因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而閉門進行的情況下，22歲的大坂直美只用了80分鐘，就以6比3、6比4擊敗羅傑斯。

世界排名第9的大坂直美表示，今天她的勝利算是復仇，因為先前3次對上世界排名93名的羅傑斯，她都輸球。

大坂直美敗給羅傑斯的比賽，包括2017年在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）進行的紅土賽事富豪汽車公開賽（Volvo Car Open）。大坂直美曾表示，那場比賽讓她「嚐到非常糟糕的滋味」。

大坂直美說：「老實說，我認為她才是佔了上風，因為我從來沒有打贏過她。」

她補充說：「那些回憶塞滿了我的腦子，所以我覺得這（今天贏球）算是一點小小的報復。」

大坂直美的成名之戰，是在2018年的美網決賽，以直落二擊敗美國名將小威廉絲（Serena Williams），拿下那場大滿貫賽事的冠軍。