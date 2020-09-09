美網／茲韋列夫逆轉力克柯里奇 挺進男單4強

德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天以1比6、7比6（7比5）、7比6（7比1）、6比3擊退克羅埃西亞選手柯里奇（BornaCoric），挺進美國網球公開賽男單4強。

第5種子茲韋列夫今天花了3小時25分鐘，連打4盤才逆轉制伏第27種子柯里奇。

茲韋列夫今年在澳洲公開賽首次打進大滿貫賽男單4強。

茲韋列夫將在4強賽與加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）及西班牙選手卡瑞諾（PabloCarreno Busta）的勝出者交手，爭取決賽門票。