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美網／「打」裁判被判失格 約克維奇止步16強

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美網／「打」裁判被判失格 約克維奇止步16強

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇（右）把球回擊給球僮時打中線審（左）被判失格。 法新社
約克維奇（右）把球回擊給球僮時打中線審（左）被判失格。 法新社

世界排名第一約克維奇（Novak Djokovic），台北時間7日清晨與和西班牙的卡雷諾‧巴斯塔（Pablo Carreno Busta）爭奪美網8強門票，卻因意外「打」裁判被判落敗，止步16強。

第一盤比賽中，雙方前第10局以5:5戰平。第11局時約克維奇在比分落後時為了搶救一球摔倒肩膀有些受傷，經呼叫醫療後繼續比賽，但這局也被卡雷諾‧巴斯塔破了發球局。小約略顯不悅，將球回擊給球僮時卻不巧打中了線審，線審倒地，小約也立即上前關切道歉。經裁判們討論後判決小約失格輸掉比賽。

約克維奇被判失格後極為失落的離開球場。 法新社
約克維奇被判失格後極為失落的離開球場。 法新社

【中央社紐約6日綜合外電報導】

男子職業網球世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽被主審判定取消資格，因為他在比賽中擊球打到了線審裁判，意外止步美網男單16強。

來自塞爾維亞的球王約克維奇今天於美網16強賽迎戰西班牙選手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta），但就在首盤5比6落後卡雷諾時，約克維奇竟朝一名女線審的方向揮拍擊球。

球打到這名線審的喉部，導致線審當場倒地，現場可以聽到她喘氣和咳嗽的聲音。

約克維奇趕緊前去查看線審的狀況，幾分鐘後線審起身離開了球場。

主審與另一名裁判進行大約10分鐘的討論後，宣布取消約克維奇的比賽資格，卡雷諾獲勝並晉級美網男單8強賽，約克維奇因此無緣在本屆美網奪下生涯第18座大滿貫賽單打冠軍。

美網 約克維奇

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