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美網／小威逆轉勝 晉級女單16強

中央社 / 紐約5日綜合外電報導
美國名將小威廉絲晉級美網女單16強。 法新社
美國名將小威廉絲晉級美網女單16強。 法新社

美國名將小威廉絲（Serena Williams）今天在美國公開賽女單第3輪迎戰同胞選手史蒂芬斯（Sloane Stephens），於丟掉首盤後奮力反擊，終場以2-6、6-2和6-2逆轉勝，晉級16強。

38歲的小威名列大會第3種子，此番志在奪得追平紀錄的第24座大滿貫賽冠軍頭銜，她將在16強賽迎戰希臘第15種子莎卡瑞（Maria Sakkari），爭取晉級8強門票。

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