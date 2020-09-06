美網／搭檔選手奉令隔離檢疫 女雙頭號種子退賽

在政府官員下令法國網球女將美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）隔離檢疫後，美國網球公開賽女雙頭號種子美拉德諾維奇與匈牙利搭擋巴波斯（Timea Babos）今天退出比賽。

美拉德諾維奇是曾與法國男網選手帕爾雷（BenoitPaire）有過密切接觸的數名選手之一，帕爾雷於新型冠狀病毒檢測呈陽性後，在美國公開賽（US Open）開打前夕的8月30日退賽。

美國網球協會（USTA）發表聲明說：「被查出曾與確診感染選手長時間密切接觸的所有人，在隔離檢疫期間都必須待在他們的房間內。」

聲明又說：「美拉德諾維奇是這類人員之一，且由於女雙比賽已開打，美拉德諾維奇與巴波斯組合已退出美國公開賽。」