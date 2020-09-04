美網／墨瑞直落三吞敗 重返大滿貫止步二輪

英國前球王墨瑞（Andy Murray）本屆美網首輪驚險過關，次輪碰上加拿大好手奧格－阿里辛（Felix Auger-Aliassime）卻無緣再上演驚奇，遭直落三擊敗。

去年初接受髖關節手術，又因傷缺席今年澳網，本屆美網重返第一場大滿貫賽事，只是睽違已久的滿貫之旅止步次輪，第二輪開賽就被對手牽著鼻子走，奧格－阿里辛只用了約2小時，就以6:2、6:3、6:4拍落墨瑞。

墨瑞明顯距離以往伸手還有距離，最慘的首盤還被對手打出18顆制勝球。相較之下，奧格－阿里辛表現極佳，全場擊出24次Ace，首發得分率幾乎高達90%，還一口氣破發墨瑞4次。

身為小小粉絲的奧格－阿里辛賽後不敢相信戰勝了前球王，受訪時直言不可思議，透露自己2011年曾在同一個球場看墨瑞比賽，時隔9年居然能跟墨瑞對決，還成功晉級。