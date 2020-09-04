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美網／鏖戰5盤近5小時 迪米特洛夫仍爆冷出局
保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）今天在美國網球公開賽男單第2輪鏖戰5盤後爆冷出局，敗給匈牙利對手法索維克斯（Marton Fucsovics）。
大會第14種子迪米特洛夫打了4小時50分鐘，終場7比6（7/5)、6比7（4/7）、6比3、4比6、1比6不敵世界排名第66的法索維克斯。法索維克斯接下來將迎戰美國的提亞佛（Frances Tiafoe）。
迪米特洛夫生涯最高世界排名曾爬到第3名，去年美網打進4強。
此外，大會第3種子梅徳維夫（Daniil Medvedev）今天以6比3、6比2、6比4直落三，輕取世界排名第116的澳洲選手歐康奈爾（Christoper O'Connell），順利晉級第3輪。
俄羅斯新星梅徳維夫下一戰將對上美國選手沃爾夫（J.J. Wolf）。
24歲的梅徳維夫目前世界排名第5，力拚生涯首座大滿貫賽冠軍。他去年美網決賽鏖戰5盤，最後敗給西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）。
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