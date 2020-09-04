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美網／直落二輕騎過關 小威速闖第3輪
美國網球女將小威廉絲（Serena Williams）今天以直落二輕取俄羅斯選手加斯帕瑞安（Margarita Gasparyan），勇闖美國網球公開賽第3輪，繼續朝爭奪生涯大滿貫賽第24冠邁進。
大會第3種子小威在艾許球場（Arthur AsheStadium）以6比2、6比4解決加斯帕瑞安，僅費時1小時33分鐘，將在32強賽中對決同胞選手史蒂芬斯（SloaneStephens）。
現年38歲的小威首盤即主宰比賽，發球犀利，抽球威力十足，令加斯帕瑞安難以招架。小威2度破了對手發球局，躍居5比1領先，順利先下一城。
小威第2盤遭遇逆襲，打得比較辛苦，2度被破發球局，雙方戰成4比4平手。
然而，世界排名第117名的加斯帕瑞安無以為繼，被小威破了發球局，俯首稱臣。
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