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美網／4盤完賽奪25連勝 約克維奇挺進第三輪
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）近況火燙，美網首輪直落三晉級，今天第二輪也順利過關，在被世界排名第44的艾德蒙（Kyle Edmund）搶下第一盤後回敬三盤，拿下25連勝。
艾德蒙首盤來勢洶洶，與約克維奇戰到搶七，最後以一記正手致勝Ace球以7:6（7:5）先下一城。不過薑還是老得辣，今年尚未吞下敗仗的約克維奇，以6:3、6:4、6:2一口氣討回三盤逆轉，挺進下一輪，續寫連勝紀錄。
約克維奇讓艾德蒙上了一課，卻不忘讚賞艾德蒙首盤表現，大讚艾德蒙表現相當出色，沒有犯下明顯的失誤，甚至認為艾德蒙的拼勁給自己相當程度的考驗，很高興能夠在首盤之後挺過此輪賽事。
約克維奇下一輪將對上德國好手史卓夫（Jan-Lennard Struff），兩人最近才在辛辛那提公開賽碰頭，約克維奇直落二拍落對手，相當有機會延長連勝紀錄。
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