快訊

長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／4盤完賽奪25連勝 約克維奇挺進第三輪

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇4盤解決對手，奪25連勝晉級美網第三輪。 美聯社
約克維奇4盤解決對手，奪25連勝晉級美網第三輪。 美聯社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）近況火燙，美網首輪直落三晉級，今天第二輪也順利過關，在被世界排名第44的艾德蒙（Kyle Edmund）搶下第一盤後回敬三盤，拿下25連勝。

艾德蒙首盤來勢洶洶，與約克維奇戰到搶七，最後以一記正手致勝Ace球以7:6（7:5）先下一城。不過薑還是老得辣，今年尚未吞下敗仗的約克維奇，以6:3、6:4、6:2一口氣討回三盤逆轉，挺進下一輪，續寫連勝紀錄。

約克維奇讓艾德蒙上了一課，卻不忘讚賞艾德蒙首盤表現，大讚艾德蒙表現相當出色，沒有犯下明顯的失誤，甚至認為艾德蒙的拼勁給自己相當程度的考驗，很高興能夠在首盤之後挺過此輪賽事。

約克維奇下一輪將對上德國好手史卓夫（Jan-Lennard Struff），兩人最近才在辛辛那提公開賽碰頭，約克維奇直落二拍落對手，相當有機會延長連勝紀錄。

美網 Novak Djokovic 約克維奇

相關新聞

美網／4盤完賽奪25連勝 約克維奇挺進第三輪

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）近況火燙，美網首輪直落三晉級，今天第二輪也順利過關，在被世界排名第44的艾德蒙（Kyle Edmund）搶下第一盤後回敬三盤，拿下25連勝。

美網／不敵賈西亞 女單第一種子普莉斯可娃出局

美國網球公開賽（US Open）捷克籍女單第一種子普里斯科娃（KarolinaPliskova），今天遭法國好手賈西亞（...

美網／姊妹兩樣情 小威創紀錄、大威一輪遊

美國網壇傳奇威廉絲姊妹，昨天在美網第二日先後登上主球場，妹妹小威廉絲締造賽會勝場紀錄後，接棒出賽的姊姊大威廉絲苦吞廿二次...

美網／3度冠軍克媽遭逆轉 大滿貫復出一輪遊

比利時前球后「克媽」克莉絲特斯（Kim Clijsters）相隔8年重返大滿貫戰場，但美網旅程卻是「一輪遊」，持外卡出賽...

美網／反種族歧視布幔遭撤換 主辦單位：例行性更替

美國網球公開賽（U.S. Open）場內反種族歧視的巨型布幔今天遭撤，換上向防疫英雄致敬的標語，主辦單位表示，這只是例行...

美網／汀恩與梅德維夫 雙雙闖進次輪

去年殺進美國網球公開賽男單決賽的俄羅斯好手梅迪維夫，以及本屆大會第2種子、奧地利名將提姆，今天雙雙闖進第二輪，尋求在美網...

美網／睽違18個月再戰大滿貫 墨瑞上演輸二贏三逆轉秀

英國前球王墨瑞（Andy Murray）本屆美網首輪初登場對上日籍球員西岡良仁，上演輸二贏三絕地大逆轉戲碼，鏖戰4小時38分才以4:6、4:6、7:6（7:5）、7:6（7:4）、6:4驚險過關。

美網／小威直落二拿下首輪 102勝榮膺賽史勝場后

6屆美網女單冠軍小威廉絲（Serena Williams），在「泡泡」開打的美國網球公開賽第一輪，以直落二擊敗同鄉的安（Kristie Ahn），拿下美網生涯第102勝，獨居女子賽史勝場第一。

美網／戴口罩出戰 大坂直美盼宣揚反對種族歧視

日本網球女將大坂直美昨天在美國公開賽首戰戴著口罩上陣，上面印有3月在肯塔基州住宅遭警方槍殺非裔美國護士泰勒的姓名，大坂表...

美網／大坂直美戴黑人罹難者口罩 約克維奇延續不敗

美網在疫情和種族歧視議題中開戰，日籍混血女將大坂直美今天在主球場艾許球場壓軸登場，進場和贏球後都戴上印著先前離世的泰勒（...

美網／驚奇不再 美國小將高芙首輪落馬

去年成為網壇驚奇的美國小將「Coco」高芙（Cori Gauff），今年美網無法複製大滿貫亮眼表現，首輪面對前世界排名1...

美網／聽牌遭逆轉 莊吉生傷退無緣會內賽開胡

離生涯第一場大滿貫勝利只差2局，美網唯一台將莊吉生今天凌晨卻錯失大好機會，先拿兩盤、第三盤4：0領先下遭阿根廷對手小柯里...

熱門新聞

NBA／連破詹姆斯、柯瑞紀錄 米契爾輸球難掩失落

熱火啟動禁區封鎖線 「希臘怪物」陷困獸之鬥

足球／西班牙度假染疫 巴西球星內馬爾確診新冠肺炎

NBA／巴特勒罰球絕殺公鹿 熱火系列賽2連勝

日職／連兩場代打敲安 王柏融打擊率升至1成56

處境猶如三國之呂布 還有誰會期待胡金龍重返一軍？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。