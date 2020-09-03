美網／不敵賈西亞 女單第一種子普莉斯可娃出局

美國網球公開賽（US Open）捷克籍女單第一種子普莉斯可娃（Karolina Pliskova），今天遭法國好手賈西亞（CarolineGarcia）直落2擊敗。

法新社報導，普里斯科娃今天對上信心滿滿的賈西亞打得吃力，讓賈西亞以6-1、7-6（7/2）奪下勝利。

世界排名第50的賈西亞將在4日的第3輪比賽，對上第28種子、美國選手布雷迪（Jennifer Brady）。