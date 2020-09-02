美網／提姆與梅迪維夫 雙雙闖進次輪

去年殺進美國網球公開賽男單決賽的俄羅斯好手梅德維夫，以及本屆大會第2種子、奧地利名將汀恩，今天雙雙闖進第二輪，尋求在美網拿下生涯首座大滿貫冠軍。

男單第3種子的梅德維夫（Daniil Medvedev）以6比1、6比2、6比4擊敗阿根廷選手戴波尼斯（Federico Delbonis）。

稍早，汀恩（Dominic Thiem）以7比6（8比6）、6比3領先時，因西班牙對手穆納爾（Jaume Munar）棄賽而晉級次輪。

26歲的汀恩近年連多次與大滿貫金盃擦身而過，希望這次能順利一舉封王。

右手持拍的汀恩，今年初在澳洲公開賽決賽飲恨，2018年、2019年也兩度在法國公開賽拿下亞軍。

梅德維夫也正尋求生涯首座大滿貫冠軍，去年他在美網決賽打滿5盤，才不敵西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）。