美網／反種族歧視布幔遭撤換 主辦單位：例行性更替

美國網球公開賽（U.S. Open）場內反種族歧視的巨型布幔今天遭撤，換上向防疫英雄致敬的標語，主辦單位表示，這只是例行性的更替。

美網比賽場地艾許球場（Arthur Ashe Stadium）座位區，原本掛著寫有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的反種族歧視巨幅布幔，但今天布幔卸下，取而代之的是寫著「謝謝你們，前線工作者」（Thank You Frontline Workers）並標示著紐約市警察局（NYPD）、紐約市消防局（FDNY）的巨型布幔。

主辦單位表示，布幔會定期更換以彰顯不同的議題和理念，以利用這項在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）進行的大滿貫賽事，喚起各界對LGBTQ（男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒）和性平等議題的關注。

美國網球公開賽（U.S. Open）場內反種族歧視的巨型布幔今天遭撤，換上向防疫英雄致敬的標語，主辦單位表示，這只是例行性的更替。 路透社

美網發言人說：「我們利用2020年美國公開賽的機會，讓各方關注不同的議題和倡議。這包括賽事期間，在艾許球場和路易阿姆斯壯球場（Louis ArmstrongStadium）替換布幔。」

「黑人的命也是命」運動目的是抗議警察針對黑人的執法暴力，最新一起這類事件發生在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha），一名手無寸鐵非裔男性布雷克（Jacob Blake）遭警從背後連開7槍。消息一出，北美體壇動了起來，包括美國職籃NBA、美國女子職籃WNBA等紛紛停止比賽，以示抗議。

網壇也不落人後。日本好手大坂直美8月27日在WTA西南公開賽（Western & Southern Open）四強賽以罷賽方式表達不滿；接著8月31日又在美網首輪賽事中，戴上寫有非裔女性泰勒（Breonna Taylor）名字的口罩，以紀念3月間在自己住家遭警殺害的這名醫護人員，當時在大坂直美身後的，就是「黑人的命也是命」的布幔。

但今天早上，那個布幔已經不見了。