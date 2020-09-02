美網／睽違18個月再戰大滿貫 墨瑞上演輸二贏三逆轉秀

英國前球王墨瑞（Andy Murray）本屆美網首輪初登場對上日籍球員西岡良仁，上演輸二贏三絕地大逆轉戲碼，鏖戰4小時38分才以4:6、4:6、7:6（7:5）、7:6（7:4）、6:4驚險過關。

墨瑞上週才在辛辛那提名人賽躋身16強，歷經3盤拿下澤瑞夫（Alexander Zverev）、睽違3年擊敗排名前十的選手。雖然多數歐洲球員因疫情婉拒美網，墨瑞仍毅然決然參賽，首輪雖陷入苦戰，但靠著經驗一步步反攻，克服先輸2盤絕對劣勢，一口氣倒趕3盤拿下比賽，這也是墨瑞職業生涯第10度完成輸二贏三。

墨瑞晉級二輪之餘仍不免小抱怨，因已很久未打耗時這麼長的比賽，髖關節動過刀的他賽後急需泡冰桶恢復，但礙於疫情影響，冰桶必須得在緊急情況下，方能在比賽場地內使用。這讓墨瑞有些心急，「男子更衣室裡有一個，但是要緊急狀況才能用。我受過傷，現在又很累，這就是緊急狀況！我會問一下可不可以破例，不行的話就只好衝回飯店泡冰塊了。」

輸球的西岡良仁則被墨瑞上了一課，不過24歲的他未來仍可期待，2014年曾在仁川亞運金牌戰擊敗我國網球一哥盧彥勳，去年辛辛那提名人賽也曾扳倒同胞好手「網球王子」錦織圭。

【中央社／紐約1日綜合外電報導】

前世界球王、英國網球名將墨瑞今天在美國公開賽首輪演出驚天大逆轉，先丟兩盤後倒趕3盤，驚險拍落日本好手西岡良仁。這是墨瑞因傷休息18個月後，首度參加大滿貫男單賽事。

墨瑞（Andy Murray）鏖戰5盤後，以4比6、4比6、7比6（7比5）、7比6（7比4）、6比4辛苦獲勝，耗時4小時39分鐘，才拍下世界排名49的西岡。

墨瑞賽後表示：「那是我2019年到目前為止，打過最久的比賽。」

「比賽才剛打沒多久，我就擔心這會是場漫長的比賽，因為我有一段時間沒打了。我有點像是在調整自己的節奏，輸了兩盤後，我必須加足馬力，咬緊牙關撐過去。」

連輸2盤後，墨瑞第3盤一開始又以1比3落後，眼見就要以直落盤數輸掉比賽，復出之路準備以災難收場。

但拿過3座大滿貫賽冠軍的墨瑞沒有放棄，展現過去讓他站上生涯巔峰的韌性與決心，穩紮穩打地拿回一分又一分，反而把局數扭轉成5比4領先，靠搶七拿下第3盤。

接下來墨瑞愈打愈積極，西岡則愈打愈不順、頻頻犯錯，墨瑞再靠搶七拿下第4盤後，那聲握拳高呼的「Come on！」，在沒有觀眾的艾許球場（Arthur AsheStadium），聽來格外響亮。

墨瑞2019年第2次接受臀部手術後，2020年少有參賽，今天他在賽後表示，他不僅更了解自己的體能，也更知道去年手術時髖部植入的金屬片狀況，「我剛打了4個半小時的比賽，先前我連想都沒想過我辦得到」。

「我不會在那兒屁股抽痛地坐著，今晚我會睡得很好。」

今年拿外卡進入美網的墨瑞，第2輪將迎戰15種子、加拿大好手奧格－阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。