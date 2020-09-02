美網／戴口罩出戰 大坂直美盼宣揚反對種族歧視

日本網球女將大坂直美昨天在美國公開賽首戰戴著口罩上陣，上面印有3月在肯塔基州住宅遭警方槍殺非裔美國護士泰勒的姓名，大坂表示希望藉此提升大眾對種族不公問題的意識。

法新社報導，擁有日本和海地血統的大坂直美（Naomi Osaka）說，除了泰勒（Breonna Taylor），她還有6個口罩印著另外6名非裔美國人的名字，這些人都死於警方暴力執法。

她打算在美網公開賽（US Open）的每場比賽各戴上一個口罩，希望能闖到決賽，這樣所有賽事結束時，她就能緬懷這些因種族不平等而受害的人。

大坂擊敗同胞對手土居美咲（Misaki Doi）後說：「我知道全世界都有人看網球，可能有人還不知道泰勒的故事，或許他們會因此搜尋她。對我來說，我不過是在散播意識。我感覺越多人知道這件事，就越會有興趣。」

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月遭警員壓頸致死事件再次引爆種族執法不公爭議，大大小小示威不斷，大坂也屢次為此議題發聲。她表示已習慣身為「運動員維權人士」的角色。