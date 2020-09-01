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美網／賽事如期開打 唯一台將莊吉生首輪止步

中央社 / 紐約31日綜合外電報導
台灣好手莊吉生。 法新社
台灣好手莊吉生。 法新社

在疫情嚴重威脅下，美國網球公開賽今天如期開打，但並不開放觀眾入場看球，同時因法國好手帕爾雷（Benoit Paire）賽前驗出2019冠狀病毒疾病（COVID－19）陽性反應，主辦當局對某些選手加強了安全管理。

台灣唯一參賽的男網選手莊吉生出師不利，以6比2、6比4、4比6、1比6、0比2向阿根廷籍對手柯利亞（Federico Coria）稱臣。

捷克籍女單第一種子普里斯科娃（KarolinaPliskova）以6比4、6比0輕取排名第145的烏克蘭籍對手加里寧娜（Anhelina Kalinina）。

2016年在美網封后的德國女將柯貝（AngeliqueKerber）經激戰，以6比4、6比4直落二淘汰澳洲選手托米揚諾維奇（Ajila Tomljanovic）。

捷克第6種子克菲托娃（Petra Kvitova）以6比3、6比2拍下羅馬尼亞籍對手貝古（Irina－Camelia Begu）。克菲托娃賽後承認，面對空盪盪的觀眾席打球，她花了一些時間才能適應。

帕爾雷在驗出染疫後，已在昨天退賽，與他有接觸的選手賈斯克（Richard Gasquet）、美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）和馬納里諾（AdrianMannarino）等法國男女選手是否能繼續參賽也不無疑問。

美國網球協會（US Tennis Association）證實，若干選手現已逐日接受病毒檢測，而不是4天1次。

美網 莊吉生

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