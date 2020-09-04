捷克親台破冰 北京戰狼復活 誰付代價

捷克參院議長韋德齊(Milo Vystril)率領89人訪問團訪台灣，1日在立法院以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」發表演說，引用美國前總統甘迺迪「我是柏林人」名言，用普通話說「我是台灣人」，表達對台灣支持。此舉引發北京強烈反應，外長王毅、外交部發言人趙立堅相繼威脅，「一定要讓短視行為和政治投機付出沉重代價」。不料此舉招來捷克反彈，德國、法國外長相繼反嗆，捷克民選官員更譏王毅是「小丑」，要求道歉。

王毅本來就在歐洲訪問。國際輿論認為此行是中方想說服歐洲國家，挑戰美國一些做法。但時下西方哪個國家真情實意願幫中共說話，遑論聯手對付美國？北京在川普政府全方位施壓下壓力山大，想拉攏歐盟對抗美國根本是餿主意。捷克是歐盟成員國，也是北約(NATO)30個共同防衛條約簽約國，彼此唇齒相依、軍事互防，只是外交仍保有獨立性；即使如今北約的「老大」美國不像個老大，但成員國被東方大國用露骨外交語言威脅，是可忍，孰不可忍？

北京月前才收斂起得少失多、招致國際反感的「戰狼外交」，沒想在捷克刺激下，剛表露的笑臉立即變回戰狼原形，恫嚇要讓捷克付出沉重代價。現在看來，真正要付出沉重代價的，可能是中共。

法國、德國在王毅剛離開，馬上聲援捷克。法國外交部發言人指歐盟與中國關係是建立在對話、互惠和相互尊重的基礎上，對捷克被威脅不可接受，法國支持捷克。

歐盟輪值主席國德國，外長馬斯在柏林會晤王毅，以歐盟名義拒絕中方恫嚇。他說，外交上歐盟團結一致尊重夥伴，威脅恫嚇不合適。德國並要求中國撤回港區國安法，依香港特別行政區基本法，恢復推延的立法會選舉；他也關切新疆維吾爾族人權狀況，希望中方允諾獨立的聯合國觀察團進入新疆考察。並說，歐盟已創建「通用工具箱」，伺機對中國實施制裁。

白宮國安會官方推特轉推這些說法，表達認同。歐盟多數成員國和美國一樣，不認同北京伸展肌肉、一意孤行，馬斯暗示準備「工具箱」制裁，顯示川普想組「反中聯盟」，雖未必真的出現有形組織，但各國有志一同約束中共不能為所欲為，確實漸有共識。

捷克外交部召見中國駐布拉格大使，批評恫嚇言論「太過分」，要求解釋。捷克總統、參院議長一親中、一親台，各有所好，國家尊嚴卻不容北京侮辱。這個曾被納粹德國、共產蘇聯鐵蹄踐踏蹂躪的國家，或許更深切體會被強權大國威脅的屈辱和憤怒，北京恫嚇很難討到便宜。

網上不少人質疑，北京不是改變戰狼姿態了嗎，怎麼故態復萌？王毅歷任多國大使，職業外交官不會不知歐盟、北約的關係，就算要防其他國家跟進挺台灣，產生骨牌效應，跋扈言詞卻完全悖離外交禮儀；如果這麼強硬是中南海「親自指揮、親自部署」，就太昧於國際形勢，更缺乏自知之明。

這件風波顯露一些問題：一，捷克被大陸民族主義者譏諷是小國，中方以強硬和侮辱性言詞怒懟，自恃強大要「以大欺小」，和北京常批評美國霸權心態如出一轍，難道對世界也用兩套標準，「遇強(美國)則縮、遇弱(捷克)則霸」？

二，北京疫情爆發後，因隱瞞疫情、推卸責任，國際間追責聲浪高漲，陷入孤立；川普政府強勢拉攏友邦，組反中聯盟，北京強硬施壓阻擋過於粗暴，難討到便宜還傷害自己。

三，捷克龐大代表團訪台，未必代表支持台獨，也未必要打破或能打破「一中政策」。美國高官持續訪台，利用台灣反制北京，也反制中共否定西方民主傳統價值。歐美國家漸漸不甩北京對「一中」日益縮窄化的解釋，日後國際間可能發展成對台海兩岸「平行交往」，或一官方、一民間的實質關係。北京如持續霸凌自由民主化的台灣，壓迫小國，使國際反感日增，金錢利益收買的外交就難再無往不利。

四，北京常強調「兩岸一家親」，邦交國訪問「分家兄弟」，大陸有170多邦交國，台灣只有15個，捷克議長訪台並未要和北京斷交，難改變大勢，北京何不展現大國胸襟，非要置台灣、捷克於死地？這樣做是收攬台灣人心，或將2300萬同胞的感情推得更遠。香港1997年回歸祖國時曾滿懷歡欣期待，如今陸港關係卻壞成這樣，中共的教訓難道還不夠？