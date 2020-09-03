外交部：台捷多管道跨領域合作交流 立下創舉

外交部長吳釗燮和捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天舉行聯合記者會，韋德齊致詞時歸納出這次訪台達成三項領域的成果，分別為雙邊實質關係的發展、確保捷克主權獨立及重視民主自由的價值，以及提升民主共同價值的合作，目前已達成22項交流成果。

韋德齊表示，雙邊實質關係的發展，包括經貿投資丶科研教育丶醫衞防疫等領域，他們返國後將分別由參議院外交國防暨安全委員會丶衛生暨社會政策委員會丶國家經濟／農業暨交通委員會丶教育／科學／文化／人權暨請願委員會等成員組成專案小組，進行後續追蹤並提交行政部門的窗口推動促成。

韋德齊表示，這次訪台提升民主共同價值的合作，並已邀立法院長游錫堃訪捷克，以利兩國國會持續交流合作；捷克台灣商會會長迪維什表示，隨行36家捷克企業新星也積極與台方尋求未來合作的機會，肯定台灣是捷克進入亞洲的最佳門戶，而捷克也可作為台灣開拓歐洲市場的重要基地。

外交部表示，捷克訪團在台期間，與我國政府高層、企業、民間社群等進行廣泛交流，成果豐碩，彰顯民主國家間共享的價值與利益，主要包括強化民主法制，共同維護自由民主的共享理念，雙方國會相關委員會、專業幕僚交流，包括籌組專業文官團交流互訪，尤其著重在公共衛生、議程數位化及透明化等議題，以及台捷媒體交流，推廣媒體自由，外交部願意協助捷克媒體在台灣駐點。

外交部表示，此次也強化台捷供應鏈經貿合作，聚焦「物聯網與人工智慧」丶「綠色經濟」丶「新創」及「防疫合作」等領域，台灣「國際經濟合作協會」將視疫情發展籌組企業團赴捷克進行經貿合作訪問，以及加強台捷金融合作，包括合作金庫、輸出入銀行評估赴捷克設立辦事處， 華航將在疫情穩定後，研議直飛布拉格的客運方案，促進雙邊觀光商務來往。

外交部表示，韋德齊這次訪台，也促進台捷人文科技交流，建構雙邊民主社群的制度性合作，我方將協助布拉格愛樂明年來台舉行巡迴演出， 雙方將研議推動我國故宮文物赴捷克展出及捷克文物來台展覽，鼓勵台捷學生交流，我國政府將協調國內大學增加50名華語文獎學金名額，提供捷克學生來台學習。

外交部表示，這樣多層次、多管道的跨領域合作交流，在台灣與捷克交往的歷程中還是項創舉，讓台捷雙邊關係進展到全面合作夥伴的新境界。我國對韋德齊不畏威脅，堅持率領大型訪團到台灣，感到敬佩。