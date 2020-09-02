捷克訪團第3度採檢結果出爐 89人均陰性

外交部今天說，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）所率訪團共89人昨天下午在旅館接受此行第3次採檢，今天凌晨結果出爐，全團89人均為陰性。

外交部上午表示，專業醫院派駐專人於旅館執行採檢，安全、迅速、有序完成相關作業。訪團已按規劃順利完成3次採檢，且3次採檢結果均為陰性。

外交部說，訪團登機前3天內在捷克採檢，採檢陰性才登機；第2次採檢是在全團抵達當天（8月30日），全團結果也都是陰性。

外交部感謝中央流行疫情指揮中心、醫院採檢團隊等單位協助，使訪團的防疫措施及各項節目都能順利進行。外交部將持續依既定防疫規劃完成訪團後續行程，以兼顧防疫、外交儀節及訪團成效。