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斯洛伐克總統力挺捷克 推文批中國威脅

中央社 / 台北2日電
捷克參議院議長韋德齊率團訪台。 圖／聯合報系資料照片
捷克參議院議長韋德齊率團訪台。 圖／聯合報系資料照片

中國外長王毅出言恫嚇訪問台灣的捷克參議院議長維特齊一事在歐洲引發憤慨，除了德國外長與歐盟對外事務部之外，斯洛伐克總統查普托娃也表示不能接受中國的威脅。這是歐洲第一次有國家元首出面批評中國對維特齊訪台說三道四。

查普托娃（Zuzana Caputova）1日推文指出，「斯洛伐克支持捷克；歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受」。

查普托娃47歲，在2019年6月成為斯洛伐克首任女總統。斯洛伐克（Slovakia 或 The Slovak Republic）是歐盟成員，與捷克（The Czech Republic）關係緊密，二者原本為一個國家，稱為Czechoslovakia，中譯為捷克，但在1993年和平分成兩個獨立的國家。

王毅8月25日起出訪歐洲，31日針對維特齊（MilošVystrčil）訪台一事在德國對媒體聲稱，「一定要讓維特齊為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價」。

德國國會外交委員會主席洛特根（NorbertRöttgen）對此表示不滿，籲歐盟立場一致，避免捷克被中國報復。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）對外事務發言人史丹諾（Peter Stano）1日在記者會表示，不樂見此種外交語言，但此事由捷克與中國進行雙邊討論。

史丹諾說，歐盟與中國在各項事務持續進行討論中，其中包括台灣及香港議題，會員國若提出確定的計畫，歐盟與各會員國也會作適當討論。

德國外長馬斯（Heiko Maas）1日會晤王毅後力挺捷克，批評中方的威脅行徑，強調歐盟尊重外國夥伴，但也期待獲得對方尊重，「威脅不適合這裡」。

馬斯也重申歐盟對香港問題的立場，督促中國盡快讓香港舉行立法會選舉，不要再阻撓，並收回「港區國安法」對港人自由的限制，「我們希望完整實現一國兩制」。

針對新疆維吾爾族人被大量囚禁的問題，馬斯建議由聯合國組織獨立觀察團到現場調查，他並宣布德國與中國下週將舉行人權對話，討論新疆等問題。

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