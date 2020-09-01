政大校長說台灣衣不蔽體 台師大退休師砲轟：心中有文化價值嗎？

捷克參議院議長韋德齊8月31日下午前往政大發表演說。政大校長郭明政開場致詞時說，「400年前的台灣社會，還是衣不蔽體的原始社會。」對此，台灣師範大學台灣語文學系退休教授莊萬壽在臉書怒批，「政大校長，心中知有台灣文化價值嗎？」

郭明政先舉了捷克自1968年布拉格之春開始，一連串追求自由民主的過程，並表達台灣和捷克是最好的朋友，而台灣雖然「400年前的台灣社會，還是衣不蔽體的原始社會」，但如今的發展，各方面包括半導體、公衛及自由民主人權都深受肯定。

莊萬壽認為，郭不知以台灣為主體的論述，不知台灣是由多元族群、多元文化才發展到今天，脫離了傳統的中華文化，是具有海洋性的自由民主社會。郭這樣講，對多數含南島血緣的台灣人，現在的原住民是情何以堪？更虧欠政大許多傑出的民族學研究者。

莊說，郭為一校之長，面對外國貴賓要介紹台灣的特色，「既不能陳述台灣自己多元歷史文化的價值，仍然只能談中華文化的繼承，是何等的悲哀！」他感慨這是台灣學術文化界人物的普遍心態。

針對「衣不蔽體」之論引發的軒然大波，郭明政今天也親上火線，發表6點聲明，強調他的敘述有其根據且沒有貶低之意。他的意思是，台灣當時是未經雕琢的樸玉，不等於落後、不文明。

郭也說，就是因為有台灣原住民的文化及旺盛的生命力，才有今天的台灣，並創造了台灣奇蹟，所以要飲水思源，懂得感恩，他更表示，台灣是一個充滿多元文化的地方，有中國大陸、日本、歐洲、美國等文化的融合。