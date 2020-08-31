快訊

AIT電報解密：六項保證 始終是對台對中政策根本要素

評／任期最長首相終須一別 安倍晉三施政總體檢

布拉格市長參訪動物園 北市將借殖2隻穿山甲

中央社 / 台北31日電

捷克首都布拉格市長賀瑞普今天在台北市副市長黃珊珊等人陪同下，參訪台北市立動物園。動物園表示，賀瑞普超愛穿山甲，心情很嗨，北市將借殖2隻穿山甲到布拉格。

動物園發言人曹先紹接受中央社記者採訪時表示，賀瑞普（Zdeněk Hřib）結束國立政治大學參訪行程後，約於下午4時30分抵達動物園參訪，總時程1個多小時，全程口罩戴好戴滿，未與一般遊客接觸。

曹先紹說，賀瑞普會同布拉格市國際關係暨禮賓處處長胡拉維（Martin Churavý），在黃珊珊、教育局局長曾燦金和動物園園長劉世芬等人陪同下，探視住在台灣動物區保育廊道內的穿山甲「潤喉糖」和「果寶」。

動物園表示，台北市長柯文哲去年訪問捷克時，賀瑞普提到兒時曾在書上看過穿山甲照片，從此愛上這種動物。曹先紹表示，參訪期間，賀瑞普剛好看到穿山甲進食，心情很嗨，還詢問「潤喉糖」是什麼意思。

布拉格是台北姊妹市，動物園指出，台北市立動物園穿山甲保育繁殖技術領先全球，賀瑞普力爭雙方交流機會，盼穿山甲借殖到捷克，讓布拉格繼德國萊比錫動物園後，第2個擁有照養台灣穿山甲的歐洲動物園。

動物園表示，園內目前有10幾隻穿山甲，園方依照族群管理專業考量進行選配，選中兩隻借殖到布拉格的穿山甲，分別是雄性的「果寶」及雌性的「潤喉糖」。

曹先紹說，先前已與布拉格簽訂協議，承諾兩市進行各類動物交流，包含穿山甲和蒙古野馬，本次賀瑞普參訪動物園，進一步確立借殖穿山甲事宜，待相關檢疫程序確定，就會運送穿山甲。

曹先紹補充，布拉格動物園為迎接穿山甲，除調整展示空間，將印尼叢林區微調成穿山甲照養環境，在動物運送前，也將指派資深保育員到台北學習照養穿山甲技術，期盼「潤喉糖」和「果寶」未來能在捷克落地生根。

動物園 北市 捷克

延伸閱讀

北市長人選話題再起 蔣萬安、黃珊珊備受矚目

北市食安條例禁售瘦肉精豬肉 黃珊珊：中央顯然不知道

有請北市府開協調會？黃珊珊：談完防疫旅館就被請離席

黃珊珊：協調會被請離席 未參與捷克團行程討論

相關新聞

迎捷克議長 政大校長：台灣曾是衣不蔽體的原始社會

捷克參議院議長韋德齊昨下午前往政大發表演說。政大校長郭明政開場致詞時竟表示，「400年前的台灣社會，還是衣不蔽體的原始社...

布拉格市長愛「會動松果」穿山甲 訪北市動物園談借殖

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil)率捷克團訪台。台北市姐妹市布拉格市的市長賀吉普，今天特別參訪台北市立動物...

捷克台灣文化交流展新頁 李永得：支持布拉格愛樂明年訪台

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及訪團重要藝文界代表共21人，今日下午參訪國立台灣工藝研究發展中心台...

背後「老大哥」不會心軟 韋德齊：捷克將站台灣這邊

捷克參議院議長韋德齊今天在政大演講時，對台灣民眾維護自由民主的決心表示讚賞。他說，捷克民眾了解背後有「老大哥」是什麼感覺...

蔡英文64歲生日 捷克參議長推文祝賀

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）昨天率領89人訪問團來台，今天先後出席台灣捷克經貿暨投資論壇、政治大學演...

台捷友好！官方民間共簽三MOU、三電子業加碼投資

捷克參議院議長韋德齊率團訪台，今（31）日參加台捷經貿暨投資論壇，會中雙方簽署3項合作備忘錄（MOU）。國發會表示，3項...

捷克外長將召見中國大使 要求就批評議長訪台解釋

捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，引發中國外交部長王毅表示「挑戰一中原則必將付出沉重代價」。捷克外長佩崔傑克今天表示，他...

王毅反對捷克團訪台 韋德齊：自願做正確的事

中國外交部長王毅公開反對捷克參議院議長韋德齊訪問台灣，韋德齊今天表示，訪問團成員都是自願訪台，認為這是正確的事，長期角度...

捷克參議院議長韋德齊政大演講：造訪台灣，我們遲到了

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今下午前往國立政治大學，以「行動是最好的語言」為題發表演說。韋德齊表...

捷克參議長政大演講 吳釗燮：台捷友誼更堅定

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今下午前往國立政治大學發表演說。外交部長吳釗燮表示，在全球疫情未緩和...

捷克參議院議長韋德齊 赴政大演講

昨天抵台的捷克參議院議長韋德齊訪問團今天結束上午的「台灣捷克經貿暨投資論壇」後，下午赴政治大學以「行動是最好的語言」為題...

台捷經貿合作頻繁 郭台銘「愛的古堡」也在捷克布拉格

2020「台灣-捷克經貿暨投資論壇」（Taiwan-Czech Republic Economic, Trade, an...

熱門新聞

用美豬牛換什麼？ 陳時中：換一個國際地位

孫大千諷蔡政府三輸：美軍還沒有來 美豬先來了

開放瘦肉精美豬 馬英九吐12字 要蔡英文鄭重道歉

神隱一天 阿中部長北醫晚宴談美豬進口政策來得突然

蔡英文進美豬下台？陳其邁：要入國際組織就要守規範

蔡英文曾反對瘦肉精 新北議長：買下畫面來播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。