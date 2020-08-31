布拉格市長參訪動物園 北市將借殖2隻穿山甲

捷克首都布拉格市長賀瑞普今天在台北市副市長黃珊珊等人陪同下，參訪台北市立動物園。動物園表示，賀瑞普超愛穿山甲，心情很嗨，北市將借殖2隻穿山甲到布拉格。

動物園發言人曹先紹接受中央社記者採訪時表示，賀瑞普（Zdeněk Hřib）結束國立政治大學參訪行程後，約於下午4時30分抵達動物園參訪，總時程1個多小時，全程口罩戴好戴滿，未與一般遊客接觸。

曹先紹說，賀瑞普會同布拉格市國際關係暨禮賓處處長胡拉維（Martin Churavý），在黃珊珊、教育局局長曾燦金和動物園園長劉世芬等人陪同下，探視住在台灣動物區保育廊道內的穿山甲「潤喉糖」和「果寶」。

動物園表示，台北市長柯文哲去年訪問捷克時，賀瑞普提到兒時曾在書上看過穿山甲照片，從此愛上這種動物。曹先紹表示，參訪期間，賀瑞普剛好看到穿山甲進食，心情很嗨，還詢問「潤喉糖」是什麼意思。

布拉格是台北姊妹市，動物園指出，台北市立動物園穿山甲保育繁殖技術領先全球，賀瑞普力爭雙方交流機會，盼穿山甲借殖到捷克，讓布拉格繼德國萊比錫動物園後，第2個擁有照養台灣穿山甲的歐洲動物園。

動物園表示，園內目前有10幾隻穿山甲，園方依照族群管理專業考量進行選配，選中兩隻借殖到布拉格的穿山甲，分別是雄性的「果寶」及雌性的「潤喉糖」。

曹先紹說，先前已與布拉格簽訂協議，承諾兩市進行各類動物交流，包含穿山甲和蒙古野馬，本次賀瑞普參訪動物園，進一步確立借殖穿山甲事宜，待相關檢疫程序確定，就會運送穿山甲。

曹先紹補充，布拉格動物園為迎接穿山甲，除調整展示空間，將印尼叢林區微調成穿山甲照養環境，在動物運送前，也將指派資深保育員到台北學習照養穿山甲技術，期盼「潤喉糖」和「果寶」未來能在捷克落地生根。