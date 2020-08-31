批對華綏靖政策 捷克議長：屈辱後還是戰爭

捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil，又譯維特齊）率領89人代表團訪問台灣，他周一（31日）在國立政治大學發表演講時，諷刺世界衛生組織對中國的綏靖政策，批評中國的一帶一路非平等合作，又呼籲民主國家團結支持香港丶白俄羅斯等追求民主卻受脅迫的地方。

維斯特奇爾此行不獲「親華總統」澤曼（Miloš Zeman）支持，但他在題為「行動是最好的語言」的演講中表示「現在才訪台捷克遲到了」，相信其他歐洲國家很快會訪台。他提到1990年丶早在30年前，捷克民主之父哈維爾的夫人就應台灣邀請到訪，「這讓我們男人知道，女人很多時候比男人更快認識到正確的事情，也比男人更勇敢」。

嗆王毅：訪台是做正確的事

正在德國出訪的中國外長王毅，此前批評維斯特奇爾訪台是「公開挑釁」，與14億中國人民為敵，警告「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價」。維斯特奇爾回應指政治人物應不畏強權做正確的事，這次參議院副院長丶教育委員會主席丶經濟委員會主席等人，都是自願訪台，「做正確的事短期可能沒有利益，但長期肯定帶來利益」。

他又說，此行冀學習台灣的防疫工作，批評世界衛生組織「對台灣的奇怪行為」，並以1938年《慕尼黑協定》（Munich Agreement）暗諷對中國的綏靖政策。「英國和法國為了避免第二次世界大戰爆發，同意犧牲捷克斯洛伐克，結果如英國首相邱吉爾所言，『在戰爭與屈辱之間，他們選擇了屈辱，但屈辱後還是要面臨戰爭』。」

須解決當前價值沖突

他提到，捷克與台灣民主化之路有不少共通點：捷克在1989年11月天鵝絨革命獲得自由，台灣1990年3月發生野百合學運，兩者都是由當時的學生和公民團體帶領。他又說，兩國都有「背後的老大哥」，對此表示「我們理解你們，我們跟你們站在一起」。

他又說，自己在天鵝絨革命前和大部分民眾一樣，雖不滿共產政權但不敢作聲，革命後他加入政壇，當時發誓永遠不會做聽天由命的人，也不會接受破壞世界自由民主的人的建議，盡管那可能是位高權重者。

他強調，民主自由是捷克和台灣最大的共同價值，須努力捍衛自由丶真理丶正義，「這是你們最好的箭，也是最好的盔甲」，又指須解決當前的價值沖突，「如果不做反應，前途不樂觀」。他呼籲民主國家團結起來，支持其他追求民主但受壓迫的地方，比如香港和白俄羅斯。

「一帶一路」非平等合作

被問及捷克被視為中國一帶一路政策的重要節點，但近年與中歐和東歐國家態度明顯轉變時，維斯特奇爾表示，若中國和捷克平等合作「我不會反對」，但現實情況使他們要重新思考。他反建議捷克和台灣企業增加合作，互相交換技術達至雙贏，「嚴重干涉中國內政」我們幫你們打開歐洲大門，你們幫我們打開亞洲大門」。

維斯特奇爾是史上訪問台灣的最高級別捷克官員，將與總統蔡英文會面，標志著台灣在歐洲的外交突破。訪問團成員包括布拉格市長丶參議員丶商界和學術文化界人士，會在台灣逗留6天。

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