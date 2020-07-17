快訊

直播/我增2名新冠肺炎境外移入 指揮中心緊急說明

增2菲國境外移入確診 指揮中心：與昨菲確診台商無關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／回憶飛官高嘉隆 教友：幽默有趣、離開的太突然

聯合報 / 記者江婉儀巫鴻瑋／新北即時報導
聖方濟教堂神父江嘉明與教友抵達新竹國軍醫院，表情嚴肅不發一語，快步走入醫院。記者巫鴻瑋／攝影
聖方濟教堂神父江嘉明與教友抵達新竹國軍醫院，表情嚴肅不發一語，快步走入醫院。記者巫鴻瑋／攝影

陸軍航空601旅1架0H-58D戰搜直升機昨天在新竹空軍基地重落地，正駕駛少校簡任專、副駕駛上尉高嘉隆殉職，高嘉隆從小到大都常在汐止聖方濟天主堂彌撒，神父及教友得知惡耗，都非常震驚、不捨高嘉隆，跟高嘉隆從小一起長大的好友表示，高嘉隆跟弟弟感情好，發生這樣的事情對弟弟打擊會很大。

教友石方儀表示，高嘉隆是阿美族人，小時候跟著父母親從花東北上來汐止，高嘉隆從兒童道理班、青年會、社青都一直待在教會，只要有空都會來教堂，很多教會的青年都是跟他一起長大，其中一個青年教友就說，高嘉隆非常幽默，每年舉辦夏令營的時候，只要他在氣氛都會變得很歡樂、有趣。

她說，高嘉隆在青年班的時候很喜歡跳舞，舞蹈都是由他編排、指導，甚至有人受到他影響跑去當跳舞老師。大家得知高嘉隆出事的消息都非常難過、無法接受，「太突然了」，她昨天晚上到教會的時候，一位教友跑來跟她說：「高嘉隆走了」，一開始她反應不過來，因為大家平常講話都會開玩笑、不正經，再聽一次才知道高嘉隆已經發生事故，「到底為什麼會發生這樣的事情」。

「嘉隆跟弟弟都是笑容滿面、很乖的小孩」神父江嘉明說，在他的印象中，高嘉隆不會讓父母擔心，在原住民的小孩子當中也算是認真讀書的，後來去當軍人也是祝福，因為找到自己人生的方向、喜歡的領域，爸爸是公車司機，媽媽是汐止國泰醫院的清潔工，兩人都把心思全部放在兩兄弟身上。

「高嘉隆平常就是熱心助人，他跟正駕駛簡任專保護生命是功勞」，江嘉明不捨、無法相信高嘉隆發生事故離去，他來聖方濟教堂16年，看著高嘉隆一路長大成人，過程都順遂沒有出什麼大事，也固定會回來教堂彌撒，得知消息後非常難過。

一名從國小就跟高嘉隆認識、一起長大的教友談起好友，原先很難過說不出話，後來他淚眼哽咽說，2人從國小開始在教堂認識，到國、高中感情都非常好，雖然從高嘉隆當兵以後就比較少聯絡，但高都會固定來教堂做彌撒，一個月都會回來2次，因為回來時間少都盡量把時間留給家人。

教友回憶，高嘉隆很孝順，很少對父母說不，不會惹父母生氣，每次教會有活動，都是高嘉隆跟弟弟一起把氣氛炒熱，2個人都非常有趣感情很好，但高嘉隆已經走了，對弟弟來說打擊會很大。

江嘉明一行人一早7點半就從汐止聖方濟教堂出發，在9點12分左右抵達新竹國軍醫院，面對媒體鏡頭表情嚴肅不發一語，快步走入醫院，目前院方將急診室後方的解剖室布置成臨時靈堂，高嘉隆的家屬目前已都抵達靈堂。

教友準備前往新竹國軍醫院。記者江婉儀／攝影
教友準備前往新竹國軍醫院。記者江婉儀／攝影
神父江嘉明（右一）跟教友一同搭車前往新竹國軍醫院，為上尉高嘉隆的靈魂祈禱安息。記者江婉儀／攝影
神父江嘉明（右一）跟教友一同搭車前往新竹國軍醫院，為上尉高嘉隆的靈魂祈禱安息。記者江婉儀／攝影
上尉高嘉隆從小就開始去汐止聖方濟教堂彌撒。記者江婉儀／攝影
上尉高嘉隆從小就開始去汐止聖方濟教堂彌撒。記者江婉儀／攝影
位在汐止的聖方濟天主教堂。記者江婉儀／攝影
位在汐止的聖方濟天主教堂。記者江婉儀／攝影

教堂 汐止 青年

延伸閱讀

由漢光操演事故，看演習訓練與部隊安全間之抉擇

跑道頭有民宅…直升機墜毀 飛官未迫降保命

戰搜直升機重落地墜毀 2飛官殉職

同樣7月16日及601旅 12年前直升機墜毀兩飛官殉職

相關新聞

影／墜機畫面曝光！直升機閃過民宅 機頭朝下墜毀爆炸

陸軍601旅編號616的戰搜直升機，昨天下午3點22分在新竹基地疑似因機械故障意外墜毀，造成2名飛官少校簡任專及上尉高嘉...

蔡總統：簡任專少校 高嘉隆上尉 是我們的英雄

一架參與漢光36號演習的OH-58D戰搜直升機，昨天發生墜毀事故，正副駕駛當場殉職。蔡英文總統上午前往新竹慰問家屬，她並...

殉職飛官遺體 中午送抵桃園空軍總醫院

陸軍航特部六○一旅編號616的OH-58D戰搜直升機，昨天執行漢光演習戰備操演結束後準備返回龍潭基地，從新竹空軍基地起飛...

高層愛作秀不幹實事 間接造成部隊訓練傷亡

陸軍戰蒐直升機動力不足，返場迫降時墜毀，造成兩名飛行員殉職。意外無非人為、機械、天候3個因素，飛行員曾表達旋翼轉速過低，這可能是動力不足造成問題，機械發生問題泰半因後勤維修有疏漏。

殉職飛官移靈龍潭國軍醫院 官兵列隊敬禮目送靈車離開

陸軍航特部飛官少校簡任專及上尉高嘉隆昨日參與漢光演習，卻在返回龍潭基地時意外發生駕駛的直升機轉速不足，最後迫降失敗起火，...

高嘉隆弟更換臉書封面照：哥我想你、不要調皮了快回家

陸軍601旅戰搜直升機不幸在昨天下午發生失事，機上正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉殉職，，高嘉隆的弟弟高瑞迪剛剛在個人...

影／蔡英文慰問殉職飛官家屬 要求國防部檢討精進

總統蔡英文今天到新竹空軍醫院弔唁因公殉職的陸軍航特部六○一旅編號616的OH-58D戰搜直升機正副駕駛及慰問家屬，蔡英文...

林智堅：2飛官英勇犧牲 救了無數新竹市民

新竹市長林智堅今天上午前往新竹國軍醫院向殉職飛官家屬慰問，特別提到2名飛官在最後一刻，仍堅持避開下方民宅，避免了無辜新竹...

獨／回憶飛官高嘉隆 教友：幽默有趣、離開的太突然

陸軍航空601旅1架0H-58D戰搜直升機昨天在新竹空軍基地重落地，正駕駛少校簡任專、副駕駛上尉高嘉隆殉職，高嘉隆從小到...

飛官高嘉隆殉職 二阿姨痛心：原要一起慶祝外孫女生日

陸軍航特部編號616的OH-58D戰搜直升機「重落地」，造成機上駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉殉職，高嘉隆的二阿姨李金...

616號失事機從300呎墜下 旋翼失效和近30年前另架機類同

陸軍航特部601旅一架參與國軍漢光36號演習實兵操演的OH-58D戰搜直升機，昨天在新竹機場突發旋翼轉速過低的危急狀況下...

小檔案／「奇歐瓦戰士」 19年前曾摔機

OH-58D奇歐瓦戰士（Kiowa Warrior）是美國貝爾公司生產的戰搜直升機。美國陸軍於一九八○年代研發OH-58...

熱門新聞

影／漢光演習直升機墜毀！機上正副駕駛殉職

漢光演習悲劇！避免直升機撞民宅 飛官選擇左轉180度迫降殉職

新竹空軍基地驚傳直升機墜落 消防局搶救

6泰國人自台返國發高燒檢測中 指揮中心回應了

6泰國人15日自台返國發高燒 進一步檢測

飛官高嘉隆殉職 二阿姨痛心：原要一起慶祝外孫女生日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。