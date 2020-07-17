獨／回憶飛官高嘉隆 教友：幽默有趣、離開的太突然

陸軍航空601旅1架0H-58D戰搜直升機昨天在新竹空軍基地重落地，正駕駛少校簡任專、副駕駛上尉高嘉隆殉職，高嘉隆從小到大都常在汐止聖方濟天主堂彌撒，神父及教友得知惡耗，都非常震驚、不捨高嘉隆，跟高嘉隆從小一起長大的好友表示，高嘉隆跟弟弟感情好，發生這樣的事情對弟弟打擊會很大。

教友石方儀表示，高嘉隆是阿美族人，小時候跟著父母親從花東北上來汐止，高嘉隆從兒童道理班、青年會、社青都一直待在教會，只要有空都會來教堂，很多教會的青年都是跟他一起長大，其中一個青年教友就說，高嘉隆非常幽默，每年舉辦夏令營的時候，只要他在氣氛都會變得很歡樂、有趣。

她說，高嘉隆在青年班的時候很喜歡跳舞，舞蹈都是由他編排、指導，甚至有人受到他影響跑去當跳舞老師。大家得知高嘉隆出事的消息都非常難過、無法接受，「太突然了」，她昨天晚上到教會的時候，一位教友跑來跟她說：「高嘉隆走了」，一開始她反應不過來，因為大家平常講話都會開玩笑、不正經，再聽一次才知道高嘉隆已經發生事故，「到底為什麼會發生這樣的事情」。

「嘉隆跟弟弟都是笑容滿面、很乖的小孩」神父江嘉明說，在他的印象中，高嘉隆不會讓父母擔心，在原住民的小孩子當中也算是認真讀書的，後來去當軍人也是祝福，因為找到自己人生的方向、喜歡的領域，爸爸是公車司機，媽媽是汐止國泰醫院的清潔工，兩人都把心思全部放在兩兄弟身上。

「高嘉隆平常就是熱心助人，他跟正駕駛簡任專保護生命是功勞」，江嘉明不捨、無法相信高嘉隆發生事故離去，他來聖方濟教堂16年，看著高嘉隆一路長大成人，過程都順遂沒有出什麼大事，也固定會回來教堂彌撒，得知消息後非常難過。

一名從國小就跟高嘉隆認識、一起長大的教友談起好友，原先很難過說不出話，後來他淚眼哽咽說，2人從國小開始在教堂認識，到國、高中感情都非常好，雖然從高嘉隆當兵以後就比較少聯絡，但高都會固定來教堂做彌撒，一個月都會回來2次，因為回來時間少都盡量把時間留給家人。

教友回憶，高嘉隆很孝順，很少對父母說不，不會惹父母生氣，每次教會有活動，都是高嘉隆跟弟弟一起把氣氛炒熱，2個人都非常有趣感情很好，但高嘉隆已經走了，對弟弟來說打擊會很大。