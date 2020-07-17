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飛官高嘉隆殉職 二阿姨痛心：原要一起慶祝外孫女生日

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
飛官高嘉隆（左一）昨天因為漢光演習意外殉職，二阿姨在臉書貼文，如果高嘉隆只是在開玩笑，請他趕快回家。圖／李金英提供
飛官高嘉隆（左一）昨天因為漢光演習意外殉職，二阿姨在臉書貼文，如果高嘉隆只是在開玩笑，請他趕快回家。圖／李金英提供

陸軍航特部編號616的OH-58D戰搜直升機「重落地」，造成機上駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉殉職，高嘉隆的二阿姨李金英在個人FB發文表示無法接受這個事實，好友在貼文下留言安慰，李金英也難過說「原本要一起慶祝外孫女一歲生日，且昨天是外公逝世一周年，要親友們怎麼面對？」

「高嘉隆如果你只是開一個玩笑，請你回家好嗎？」李金英在FB發文表示，左邊那個就是她的外娚，從小就很乖，考上空軍是他的志願、夢想成真，既然（竟然）3分鐘奪走他的生命，為了保民我到現在還是不能接受這個事實⋯⋯。

親友看到貼文留言安慰，「真希望是個玩笑...」、「很難過，只以為會發生在新聞中，沒想到是親人很難接受這麼乖巧的小孩發生空難」、「天啊真是不值得」。

李金英悲痛的說，高嘉隆明明答應她明天去幫忙看二姐姐，既然給我的是這樣的惡夢，真的不知道該怎麼接受，喜歡跟她撒嬌又喜歡黏在她身邊的人一下子就不見了，自己也不知道怎麼去面對，「好殘忍的一天哦⋯⋯」、「真的爛飛機還在使用」。

李金英向本報記者表示，本來今天約要去竹東找二女兒慶祝外孫女一周歲生日，但昨天發生了這樣事故，發生的太突然真的不知道該如何接受，而且昨天還是外公逝世一周年，親友們真的不知道該怎麼面對。

直升機 事故 空軍

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