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小檔案／「奇歐瓦戰士」 19年前曾摔機

聯合報 / 記者程嘉文
OH-58D奇歐瓦戰士在我國服役廿餘年，陸軍六○一旅旅長說明墜機經過。記者王駿杰／攝影
OH-58D奇歐瓦戰士在我國服役廿餘年，陸軍六○一旅旅長說明墜機經過。記者王駿杰／攝影

OH-58D奇歐瓦戰士（Kiowa Warrior）是美國貝爾公司生產的戰搜直升機。美國陸軍於一九八○年代研發OH-58D改為雙發動機、四葉旋翼，大幅提升引擎馬力，並可攜帶機槍、多管火箭、地獄火飛彈等多種武器，除了全天候偵搜任務，也可扮演輕型攻擊直升機角色。

我國陸軍於一九九○年代開始先後採購卅九架OH-58D及六十三架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，在二○○一年全部交機。其中第二批十三架OH-58D係在台灣由漢翔組裝。目前陸航每個旅之下有一個操作OH-58D戰搜作戰隊。

OH-58D在我國服役廿餘年，上一次傷亡意外發生於二○○一年八月廿三日，台中新社六○二旅613號機在苗栗三義低空飛行時撞上高壓電線而墜機，一名飛官殉職。前年與今年則各發生一起落地過重導致飛機受損事件，判定為操作不當。

直升機 陸軍 眼鏡蛇 墜機

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