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漢光演習戰搜直升機重落地折損飛官 嚴德發率將領向家屬說明

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長嚴德發今天傍晚率參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘趕赴新竹軍醫院，親自向家屬說明情況，並慰問家屬。圖／讀者提供
國防部長嚴德發今天傍晚率參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘趕赴新竹軍醫院，親自向家屬說明情況，並慰問家屬。圖／讀者提供

陸軍航特部編號616的OH-58D戰搜直升機「重落地」，造成機上駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉殉職，國防部長嚴德發今天傍晚率參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘趕赴新竹軍醫院，親自向家屬說明情況，並慰問家屬。

616機所屬601旅在事發後山面明快說明編號616的OH-58D戰搜直升機「重落地」始末，傳也是軍方高層所作指示，避免外界誤會。

OH-58D飛官殉職 嚴德發承諾協助後事及撫卹

【中央社／台北16日電】

航特部一架OH-58D戰搜直升機今天失事，2名飛官殉職。國防部表示，部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將已趕赴新竹探視殉職飛官家屬，並承諾全力協助後事及撫卹相關事宜。

航特部一架所屬601旅OH-58D戰搜直升機（編號616）下午在新竹空軍基地因不明原因重落地，造成正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉傷重殉職。

國防部在臉書粉絲團表示，嚴德發、黃曙光聞訊後均立即前往醫院慰問家屬，並全力協助家屬辦理後事及撫卹，也將協助陸軍專案小組釐清肇因。

國防部說，在這個悲痛的時刻，勉勵全體官兵打起精神、堅守崗位，也希望國人能持續支持，成為國軍最堅強的後盾。

另外，總統蔡英文稍早也在臉書粉絲團表示，兩位陸航弟兄不幸殉職，這不僅是國軍的損失，所有國人也同感哀傷，她已指示國防部全力協助殉職弟兄的家屬。

直升機 陸軍 新竹 漢光演習

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