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神秘巧合？ 陸軍直升機歷年重落地意外7月最多

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
陸軍一架戰搜直升機今天在新竹重落地，軍方歷年直升機重落地意外7月居多。記者鄭國樑／翻攝
陸軍一架戰搜直升機今天在新竹重落地，軍方歷年直升機重落地意外7月居多。記者鄭國樑／翻攝

陸軍戰戰搜直升機今天下午在新竹空軍基地重落地，正駕駛少校簡任專、副駕駛上尉高嘉隆不幸殉職，軍方已經成立專案小組調查，並要求各類直升機暫停任務派遣。

正駕駛簡任專是陸軍100年班畢業，飛行時數1100小時，副駕駛高嘉隆104年班飛行時數250小時。簡任專老家在宜蘭，2013年結婚後就一直住龍潭，主要原因是離基地近，婚後育有兩子家庭美滿，一家人常在臉書PO出親子互動的畫面，是親友眼中的模範家庭，待人親切人緣佳。社區鄰居說兩天前還和他打招呼，可能是參加演習，這幾天沒看見他，從新聞知道他殉職時都難以相信。

這架601旅戰搜作戰隊616號直升機執行第三作戰區新竹坑子口反登陸作戰任務，結束後自新竹基地準備返場龍潭基地，下午3點起飛，3點半墜落新竹空軍基地內跑道頭機身失火，簡任專、高嘉隆來不及逃生被烈火燒成重傷，被救出後送醫途中已無生命跡象，到醫院雖全力急救仍不治。    

陸軍司令部指出，後續除全力協助家屬辦理後事及撫卹等相關事宜，另已成立專案小組，派遣高階幹部前往協處，並要求該型直升機暫停任務派遣，實施安全特檢。有關直升機重落地原因，初步疑似是機上主旋翼出現狀況，才會重落地起火燃燒，重落地確切原因由專案小組釐清調查中。

統計顯示，陸軍直升機幾件墜機意外碰巧7月居多，除了今年5月同型0H-58D戰搜直升機在台南市歸仁重落地（無人員傷亡）。一架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機1999年7月，在中部山區的德基水庫墜毀兩位飛官失蹤；2008年7月陸軍航空特戰指揮部601旅所屬AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，在桃園例行演練飛行墜落在龍潭2人死亡。

直升機 陸軍 新竹 墜機 漢光演習

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