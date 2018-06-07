蔡英文視察漢光：國軍在 台灣一定在

2018-06-07 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



蔡英文總統今天前往清泉崗基地視導「聯合反空(機)降作戰演練」。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 蔡英文總統今天到臺中清泉崗基地，視導漢光34號演習的空降與反空降科目。蔡總統致詞時，特別提及日前駕駛F-16戰機殉職的飛官吳彥霆，表示國軍官兵為台灣社會所付出的辛勞與犧牲，全體國人都看到，「國軍在，台灣一定在，國軍加油」，自己一定全力支持國軍。

蔡總統的演講中，未提及「中華民國」。此外以往國軍類似戰力展示中，最後殲滅假想敵「紅軍」，往往會由官兵揮舞國旗象徵勝利，此次也省略這個科目。

史瓦帝尼（史瓦濟蘭）國王恩史瓦帝三世，事前來台參加兒子的大學畢業典禮，這次也與各國駐華使節一起獲邀參觀演習，成為漢光演習舉行34次以來，第一位出席觀禮的友邦元首。

蔡總統說，國軍的戰力要建立在「實」字上，包括務實的演訓，以及確實的檢討，才能建立精實的戰力。為了達成求實的目標，她先到蘇澳基地測試海軍快速反應的戰力。前兩天又在九鵬基地，檢視空防縱深防禦能量。今天來到空軍清泉崗基地，則是觀察國軍如何透過軍、民力整合，以及三軍聯合作戰，來確保空軍基地的安全。

她表示，這段時間多次視察國軍部隊，實實在在地看到，國軍真實的戰力，有信心國軍可以達成「防衛固守、重層嚇阻」的目標。

總統也提表示，前幾天在演訓中發生了令人悲痛的意外，失去了一位年輕優秀的空軍飛行員，他的殉職是國家的損失，但也讓大眾了解，官兵為了保家衛國，真的為台灣社會付出很多，為了國家奉獻甚至於犧牲。她要代表全體國人，向國軍表達最高的敬意，也要感謝官兵在這次漢光演習的辛勞，「全體國人也看到了」。

蔡總統的演降最後提及：國軍戰力是國家安全的保證，是社會繁榮的基礎，是民主自由價值的後盾。國軍弟兄姊妹們要時刻記得，國家安全的重任就在肩膀上。「只要國軍在，台灣就一定在。國軍加油，我一定全力支持國軍」。