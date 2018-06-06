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漢光北部反登陸作戰 陸空合擊殲滅共軍

2018-06-06 18:47中央社 台北6日電

金門防衛指揮部6日在料羅海灘實施「南海岸反登陸作戰」實兵操演，模擬敵方船團搭載敵...
金門防衛指揮部6日在料羅海灘實施「南海岸反登陸作戰」實兵操演，模擬敵方船團搭載敵軍登陸後，建立灘頭堡及防禦工事；戰車營接獲「即刻反擊」電令後，以迅雷奔馳的氣勢掃蕩。演習場面震撼，演練全程緊湊逼真。中央社
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「濱海決勝、灘岸殲敵」為國軍阻敵軍登島進犯理念，漢光34號演習今天在新竹湖口進行反登陸作戰課目，將湖口台地比擬為北部地區，透過地、空部隊聯合砲擊，成功殲滅灘頭共軍。

國軍漢光34號演習今天進入第3天，清晨天還未亮，坦克、雲豹甲車轟隆隆的急駛在湖口台地上，紅色沙塵漫天，官兵在警戒哨音陣陣的催促下，再次提槍上陣，痛擊迎戰自灘頭進犯的共軍。

「北部反登陸作戰」操演課目在湖口基地實施，由陸軍裝甲兵訓練指揮部、北測中心聯合編成北部地區統裁部，將整個湖口台地模擬為台灣北部地區，演練共軍自西部濱海搶灘上岸，國軍依敵情偵蒐、判斷敵人行動，實施作戰任務。

國軍打擊部隊掌握敵情後，CM-11戰車、81迫砲甲車立刻就待命位置，指揮官一聲令下，立刻對遠處的共軍實施砲擊，震耳欲聾的聲音迴盪在台地，而模擬共軍的紅軍則還以顏色，企圖登陸搶灘。

隨後多輛由台灣自製研發的雲豹8輪裝甲車立刻駛進戰區，除機槍手在裝甲車上火力支援，一旁的草叢也有狙擊手匿蹤攻擊，最後在通信兵的引導下，IDF經國號戰機自空中現蹤，轟炸敵軍所在地轟為焦土。

最後出動OH-58D戰搜直升機潛伏於林木後方實施偵查後，AH-64E阿帕契直升機立刻機槍射擊，地面部隊隨即挺進前線殲滅進犯共軍，充分展現地、空聯合火力攻擊，整個湖口台地也瀰漫著煙硝味。

此外，這次的漢光演習中也首次將民間後備能量納入演練範圍，無人機UAV在演練之始就上空偵蒐，另一旁的中華電信也在旁備援，若國軍通訊遭中斷，便可立刻介入維持指揮、管制暢通，藉此軍民合一，發揮全民總力。

國軍漢光34號實彈實兵演練自4日開始至8日實施，由國軍扮演紅、藍兩軍模擬對抗。

依演練期程，4日模擬共軍來襲、並實施戰力保存，包括西部戰機進駐花蓮佳山基地、海軍艦艇緊急出港等；昨天則在淡水河口實施河防操演、屏東九鵬基地飛彈演練；今天則為南北部反登陸對抗；明天在台中清泉崗基地進行反空降演練。

漢光演習國軍直升機

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