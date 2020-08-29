美豬爭議 林明溱：營養午餐禁用美豬、美牛

總統蔡英文宣布含瘦肉精美豬進口，引發爭議。南投縣政府2017年曾擬定「南投縣食品安全管理自治條例」，針對日本核食和瘦肉精不得檢出等訂定嚴格標準，如果在南投縣境內販售，可處6萬元以上罰鍰，條例經縣議會審核通過，但因衛福部未核定，自治條例無法施行。

南投縣衛生局長黃昭郎說，當年因為日本核災食品問題，加上國內陸續爆發塑化劑、餿水油、毒澱粉、瘦肉精等重大食安事件，為避免危及縣民身體健康，衛生局制定「南投縣食品安全管理自治條例」，雖然縣議會通過，但送衛福部核定被駁回，自治條例無法通過施行。

這次總統蔡英文宣布，明年起將開放含瘦肉精豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，地方都相當訝異。黃昭郎說，因為中央還沒修訂肉品「萊克多巴胺」的容許標準，等到確定後，會再討論是否再提「南投縣食品安全管理自治條例」，加嚴含量標準，保障南投縣民健康。

縣長林明溱也重視含瘦肉精的肉品從團膳或加工食品，進入學校的營養午餐，林明溱已經指示衛生局，南投縣營養午餐團膳公司和食材供應商，需切結不得供應美豬、美牛等肉品，為學童營養午餐把關。