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大法官許志雄：北高行聲請黨產條例釋憲非比尋常

中央社 / 台北28日電

大法官今天做出釋字第793號解釋，黨產條例合憲。大法官許志雄在協同意見書表示，北高行聲請釋憲非比尋常，透露法官對轉型正義的態度，並反映當前司法體系潛藏的嚴峻問題。

許志雄在意見書中對黨產條例合憲表達認同，並表示條例施行至今已逾4年，超過一任總統或立法委員任期，而不當黨產處理卻四處碰壁，舉步維艱，以致成效與預期產生極大落差。究其原因，司法程序的障礙是癥結所在。

他指出，黨產處理一有爭執，常須循行政訴訟程序謀求解決，此時行政法院的態度與立場舉足輕重，勢必影響或左右黨產處理的進行及結果，稍有差池，即可能造成難以彌補的傷害。

許志雄認為，黨產條例釋憲案出於台北高等行政法院聲請，非比尋常。此一事例透露法官對黨產、政黨政治、立憲民主及轉型正義的認知狀況及態度，更反映出當前司法體系潛藏的嚴峻問題。

許志雄表示，聲請釋憲的法官以保持客觀中立為由，不出席言詞辯論，這種說法及作法是否允當，可受公評；若肯定之，則凡法官聲請解釋的案件似皆不宜行言詞辯論，甚至法官連聲請解釋也不得為之，茲事體大，值得深思。

國民黨 不當黨產委員會

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