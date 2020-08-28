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黨產條例合憲 大法官：政黨財務應適度規範

中央社 / 台北28日電

大法官今天宣告黨產條例合憲。司法院秘書長林輝煌表示，大法官認為，政黨影響國家權力形成和運作，為了政黨政治還有政黨機會平等，應該要對政黨的財務做適度規範。

大法官下午在憲法法庭宣示黨產條例全部合憲，司法院秘書長林輝煌隨後召開記者會說明。

林輝煌指出，大法官認為，政黨在動員戡亂及戒嚴的黨國體制時期，或在這之後憑執政優勢，以違反當時法令，或實質內容違反自由民主憲政秩序的方式，來取得、累積財產，導致政黨間仍然有競爭機會的不平等狀態。因此，國家仍應採取匡正措施，來建立政黨公平競爭環境，才能確立「自由民主憲政秩序」。

林輝煌表示，政黨的財產仍受到憲法財產權保障，而且與它的存續發展息息相關部分，還受到憲法結社自由保障。但大法官也指出，政黨可以影響國家權力的形成跟運作，為了民主法治國家的政黨政治還有政黨機會平等，應該要對政黨的財務做適度規範。

他說，國家雖然應採取匡正措施，建立政黨公平競爭環境，但權力行使仍然必須通過憲法「法治國原則」的檢驗。如果政黨的財產受到剝奪或限制，也應該符合法律保留原則、平等原則與比例原則。

至於為何由黨產會處理黨產，不能交給法院處理，林輝煌指出，司法具有被動性、個案性，相較之下，黨產會是行政機關，比較適合主動、全面地處理不當取得的黨產；而且相關人如果不服，仍然可以循訴訟途徑救濟，司法的審查權並沒有被排除。

外界質疑黨產條例針對特定政黨，林輝煌表示，黨產條例第4條第1款連結其他規定之下，事實上確實是以國民黨為主要受調查、處理對象。這是因為民國89年第一次政黨輪替前，國民黨長期立於主導國家權力的絕對優勢地位，並取得大量資產，導致國民黨跟其他政黨相較，仍有不公平的優勢競爭地位。

他說，為了建立政黨公平競爭環境，大法官認為這樣的立法，不違反平等原則。

林輝煌表示，大法官針對受理的黨產條例第2條、第4條第1款及第2款、第8條第5項前段、第14條規定宣告合憲。至於其他黨產條例規定是否合憲，並不在審理範圍，大法官並沒有表示見解。

國民黨 不當黨產委員會

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