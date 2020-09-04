館長遭槍擊 黃國昌：一定要揪出幕後者

網紅「館長」陳之漢日前在新北市林口區遭槍擊後，委任前立法委員黃國昌擔任告訴代理人。黃國昌今天受訪時表示，有一件事是可以確定的，在這件事情上，一定要揪出幕後者。

黃國昌於去年總統大選期間，質疑中國國民黨總統侯選人韓國瑜為岳家砂石事業關說，韓辦去年12月間提告違反總統副總統選罷法。北檢今天傳喚黃國昌說明。黃國昌庭訊後回答記者提問，做上述表示。

黃國昌指出，他對韓國瑜等質疑內容，每一階段都提出非常充足的事證加以證明，韓國瑜至今沒有勇氣面對這些質疑，竟然透過濫訴的手段，想對他進行事後的追殺，他不會接受，也不會因此而畏懼。

韓國瑜委任律師葉慶元受訪表示，黃國昌應該針對在立法委員期間不實指控其他人的行為，負起法律的責任。

針對館長案，黃國昌指出，他身為告訴代理人，除了協助當事人追查真相，並提供資料協同檢警打擊犯罪分子，沒有得到當事人授意前，不便對目前狀況對外說明，但有一件事是可以確定的，在這件事情上，一定要揪出幕後者。

對於媒體詢問有關時代力量相關問題，黃國昌均表示，日前公開影帶中已做過完整說明。