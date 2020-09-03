飆高音不行，飆聲量可以！高嘉瑜獻唱館長「劫後瑜聲」再創高峰

image source：FB／高嘉瑜、飆捍

文／翁筠茜

館長陳之漢8月28日凌晨突遭槍擊，目前仍在醫院接受治療，立委高嘉瑜昨（1）日前往探視，獻唱《隱形的翅膀》為他加油打氣，館長聽完馬上說「我傷好很多了⋯⋯謝謝」，不少網友留言表示「館長表情逐漸母湯」、「館長精神都起來了」。而這段獻唱過程也被館長放上臉書粉專，戲稱是「吟遊詩人施放治療術」，影片至今已破百萬人次觀看。





刺耳又吸睛...高嘉瑜半年唱出破萬筆討論



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，高嘉瑜只要唱歌就會引發網友討論，帶動個人聲量，半年內就有10,792筆討論。

近期高峰有6月29日，國民黨立委為抗議監委提名人選，佔據立院議場，高嘉瑜在臉書提出「是否應該進場唱歌，化解對立？」就引起一陣討論，單日聲量達1,430筆。也有網友回應「要開大絕了」、「可能唱個煎熬人都會跑光光」，事隔2個禮拜後，高嘉瑜也在議場高唱一曲《三天三夜》。

9月1日，高嘉瑜因唱《隱形的翅膀》給館長聽，讓「高嘉瑜唱歌」話題單日聲量達3,619筆，創近半年聲量高峰，高嘉瑜事後還在館長粉專留言「等館長康復，再唱歌給館長聽」，引來網友笑說「沒關係，先不要」、「人都說在痛苦中成長，館長這樣好更快」。





▲為館長獻唱，讓「高嘉瑜唱歌」達近半年聲量高峰。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2020/03/07 - 2020/09/02）

網友戲稱高嘉瑜歌聲是「劫後瑜聲」、「最強國防武器」



從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念中可以看到，高嘉瑜唱歌與「港湖胖虎」有緊密的關聯，顯示高嘉瑜的歌聲確實被網友認為跟哆拉A夢裡的胖虎有得比，她唱《隱形的翅膀》、《三天三夜》、《一剪梅》等歌時走音，都讓網友印象深刻，甚至還被網友戲稱為「最強國防武器」，館長這次經歷槍擊後聽到高嘉瑜歌聲，也被網友形容為「劫後瑜聲」。

▲除了「港湖女神」稱號，高嘉瑜因驚人歌聲被封為「港湖胖虎」。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念（分析區間：2020/03/07 - 2020/09/02）



《隱形的翅膀》：在畢業典禮上用大走音轟動全校

據《ETtoday》報導，高嘉瑜曾自曝，其實自己年輕時沒想過從政，反而夢想能當歌手出唱片 ，或許也因此，她才常在公共場合展現「歌唱實力」。

高嘉瑜過去就曾在多個場合唱過《隱形的翅膀》，先是在南湖高中畢業典禮上，因為大走音而轟動全校，後來她再次準備，在明湖國中畢業典禮上獻唱，終於達成「沒破音」的成就。









《一剪梅》：只唱8字就嚇壞粉絲

先前費玉清的經典歌曲《一剪梅》意外在歐美爆紅，高嘉瑜也順勢挑戰這首歌，還在臉書發文說「我已達到音樂的最高境界，就是自成一格，現在，我已經進階到一剪梅了。」





雖然她只唱了「雪花飄飄，北風蕭蕭」8個字，但因大破音而嚇壞粉絲，網友紛紛留言「真人版胖虎應該找你去演」、「我要報警了」、「真正的高粉都是開靜音」，也有網友開玩笑問「有沒有被開罰噪音汙染？」

《非常女》：破音讓台下阿伯聽到皺眉

高嘉瑜在去年（2019年）為了選戰跑行程時，曾到舞台上唱黃妃的《非常女》給粉絲聽，唱到高音處大破音，還自己笑場，讓網友表示台下選民「還吃得下，真是給面子」，而台下阿伯因聽到破音處忍不住皺眉，也讓網友笑說「阿北覺得無奈，但是阿北不說」。

▲台下阿伯皺眉表情非常搶戲

image source：FB／高嘉瑜





不顧選民反對，堅持開演唱會展現歌喉

據《Yahoo!新聞》報導，高嘉瑜透露，曾有選民打電話到她的服務處說：「高嘉瑜唱歌很難聽，要求千萬別開演唱會。」不過高嘉瑜說自己是「被政治耽誤的歌手」，強調自己對唱歌有信心。

事實上，她早在2019年年底，就曾辦過演唱會，並找來民進黨市議員王世堅拉小提琴伴奏，獻唱《橄欖樹》、《走在雨中》等歌，但中途因走音太嚴重，讓王世堅趕快開唱救援。

▲王世堅因聽到高嘉瑜走音而笑場

image source：YouTube





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年03月07日至2020年09月02日。



