快訊

社會住宅給誰住？破除自償迷思，追求可負擔租金

清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

飆高音不行，飆聲量可以！高嘉瑜獻唱館長「劫後瑜聲」再創高峰

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：FB／高嘉瑜飆捍

文／翁筠茜

館長陳之漢8月28日凌晨突遭槍擊，目前仍在醫院接受治療，立委高嘉瑜昨（1）日前往探視，獻唱《隱形的翅膀》為他加油打氣，館長聽完馬上說「我傷好很多了⋯⋯謝謝」，不少網友留言表示「館長表情逐漸母湯」、「館長精神都起來了」。而這段獻唱過程也被館長放上臉書粉專，戲稱是「吟遊詩人施放治療術」，影片至今已破百萬人次觀看。


 

刺耳又吸睛...高嘉瑜半年唱出破萬筆討論

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，高嘉瑜只要唱歌就會引發網友討論，帶動個人聲量，半年內就有10,792筆討論。

近期高峰有6月29日，國民黨立委為抗議監委提名人選，佔據立院議場，高嘉瑜在臉書提出「是否應該進場唱歌，化解對立？」就引起一陣討論，單日聲量達1,430筆。也有網友回應「要開大絕了」、「可能唱個煎熬人都會跑光光」，事隔2個禮拜後，高嘉瑜也在議場高唱一曲《三天三夜》。

9月1日，高嘉瑜因唱《隱形的翅膀》給館長聽，讓「高嘉瑜唱歌」話題單日聲量達3,619筆，創近半年聲量高峰，高嘉瑜事後還在館長粉專留言「等館長康復，再唱歌給館長聽」，引來網友笑說「沒關係，先不要」、「人都說在痛苦中成長，館長這樣好更快」。


▲為館長獻唱，讓「高嘉瑜唱歌」達近半年聲量高峰。
Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2020/03/07 - 2020/09/02）

網友戲稱高嘉瑜歌聲是「劫後瑜聲」、「最強國防武器」

從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念中可以看到，高嘉瑜唱歌與「港湖胖虎」有緊密的關聯，顯示高嘉瑜的歌聲確實被網友認為跟哆拉A夢裡的胖虎有得比，她唱《隱形的翅膀》、《三天三夜》、《一剪梅》等歌時走音，都讓網友印象深刻，甚至還被網友戲稱為「最強國防武器」，館長這次經歷槍擊後聽到高嘉瑜歌聲，也被網友形容為「劫後瑜聲」。

▲除了「港湖女神」稱號，高嘉瑜因驚人歌聲被封為「港湖胖虎」。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念（分析區間：2020/03/07 - 2020/09/02）

《隱形的翅膀》：在畢業典禮上用大走音轟動全校

據《ETtoday》報導，高嘉瑜曾自曝，其實自己年輕時沒想過從政，反而夢想能當歌手出唱片 ，或許也因此，她才常在公共場合展現「歌唱實力」。
高嘉瑜過去就曾在多個場合唱過《隱形的翅膀》，先是在南湖高中畢業典禮上，因為大走音而轟動全校，後來她再次準備，在明湖國中畢業典禮上獻唱，終於達成「沒破音」的成就。


 


《一剪梅》：只唱8字就嚇壞粉絲

先前費玉清的經典歌曲《一剪梅》意外在歐美爆紅，高嘉瑜也順勢挑戰這首歌，還在臉書發文說「我已達到音樂的最高境界，就是自成一格，現在，我已經進階到一剪梅了。」


 

雖然她只唱了「雪花飄飄，北風蕭蕭」8個字，但因大破音而嚇壞粉絲，網友紛紛留言「真人版胖虎應該找你去演」、「我要報警了」、「真正的高粉都是開靜音」，也有網友開玩笑問「有沒有被開罰噪音汙染？」

《非常女》：破音讓台下阿伯聽到皺眉

高嘉瑜在去年（2019年）為了選戰跑行程時，曾到舞台上唱黃妃的《非常女》給粉絲聽，唱到高音處大破音，還自己笑場，讓網友表示台下選民「還吃得下，真是給面子」，而台下阿伯因聽到破音處忍不住皺眉，也讓網友笑說「阿北覺得無奈，但是阿北不說」。

▲台下阿伯皺眉表情非常搶戲

image source：FB／高嘉瑜


 

不顧選民反對，堅持開演唱會展現歌喉

據《Yahoo!新聞》報導，高嘉瑜透露，曾有選民打電話到她的服務處說：「高嘉瑜唱歌很難聽，要求千萬別開演唱會。」不過高嘉瑜說自己是「被政治耽誤的歌手」，強調自己對唱歌有信心。

事實上，她早在2019年年底，就曾辦過演唱會，並找來民進黨市議員王世堅拉小提琴伴奏，獻唱《橄欖樹》、《走在雨中》等歌，但中途因走音太嚴重，讓王世堅趕快開唱救援。

▲王世堅因聽到高嘉瑜走音而笑場

image source：YouTube


 

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年03月07日至2020年09月02日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高嘉瑜唱歌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

【延伸閱讀】

國會立委「網路戰力」大比拚！前20大立委排名揭曉

直笛、嗩吶、尖叫雞演奏出神入化！三大「超狂樂器」YouTuber

歐派平天下？Pan Piano遭陸網友出征　爆紅原因一次看

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】

台灣版 https://t.me/dailyviewtw

香港版 https://t.me/dailyviewhk

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

 臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

 論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

  新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！


館長 陳之漢 槍擊

延伸閱讀

4根手指無知覺！ 館長再曝腿腫「兩倍雞腿」照

王世堅：國民黨死氣沉沉 應籲韓國瑜回來當黨主席

能源局：沒強制規定換裝微電腦瓦斯表

民眾被迫花萬元裝天然氣新抄表裝置 立委籲經濟部約束

相關新聞

館長中槍後首次親開直播 批搶海鮮生意被開槍是「胡扯」

館長上周五在林口健身房外遭23歲槍手襲擊，身中三槍送醫，之後的直播都由助理代勞。今天凌晨館長首次在醫院自行開直播，反駁外界猜測槍擊的原因，還說不希望台灣未來是黑道治國。 館長（陳之漢）今天凌晨四點在

4根手指無知覺！ 館長再曝腿腫「兩倍雞腿」照

網紅「館長」陳之漢遭槍擊住院第6天，剛剛他的臉書貼出拄著拐杖站立的照片，畫面中可看出右腿非常腫脹，他自己戲稱是「兩倍雞腿...

熱門新聞

國軍少將涉貪3千萬！下屬曾提醒觸法 朱建群為獎金硬幹

驚！基隆國中生住處7樓陽台墜樓亡 感冒向學校請假

高雄少女案羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

4根手指無知覺！ 館長再曝腿腫「兩倍雞腿」照

救人無數！搜救犬「林志玲」今辭世 是牠找出華山分屍案遇害地點

羅嫌承認「略誘罪」也無效 囚少女遭收押理由曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。