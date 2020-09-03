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館長中槍後首次親開直播 批搶海鮮生意被開槍是「胡扯」
館長上周五在林口健身房外遭23歲槍手襲擊，身中三槍送醫，之後的直播都由助理代勞。今天凌晨館長首次在醫院自行開直播，反駁外界猜測槍擊的原因，還說不希望台灣未來是黑道治國。
館長（陳之漢）今天凌晨四點在醫院開YouTube直播，他說從上個月28日遭槍擊到現在已經過多天，雖然身體很痛、生活無法自理，但醫院的醫護人員都相當照顧他。
針對媒體報導指他可能涉及爭搶網購海鮮生意才遭槍擊，館長直斥是「唬爛」，他說時間點對不起來，因為對方七月初就盯上他了，自己則是8月25日才開始做生意。他還表示很多名嘴猜測是因為他講話白目、擋黑道財路、不送人家健身房會員等等原因被開槍，但他說台灣是民主自由的國家，無法認同因意見不同就被教訓。
他說自己是光明正大做生意和納稅，為什麼要懼怕任何黑道勢力，台灣未來難道要是黑道治國？自己若是怕被開槍就不會開直播了。館長還稱可以死掉沒關係，只愧對於妻兒、媽媽和400多名員工，但不害怕任何事情。
館長批台灣不應該發生這樣買兇殺人的事件，希望政府相關單位能想辦法改善。他說這次事情太疏忽，為了彌補這個疏忽，身邊應該組織一支軍隊，把自己保護好、訓練好，並稱很快就能回歸，也希望大家能支持他的健身房事業。
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