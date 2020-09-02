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屁孩嗆處理館長老婆 能仁家商衰中槍：保留法律追訴權

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
自稱蔡XX的男子放話處理館長老婆。圖／翻攝網路
自稱蔡XX的男子放話處理館長老婆。圖／翻攝網路

館長陳之漢日前在自家林口健身館前遭連開3槍，現在仍在醫院治療，不料在某新聞連結下方，竟出現2名網友放話要「處理」館長老婆，更自稱是新北市能仁家商服飾科學生，警方初步調查後，疑為人名及照片遭盜用；對此校方已發出聲明澄清，查無此人的就學紀錄，校長洪志旻也表示，將保留法律追訴權。

據悉，1名吳姓男子先在新聞影片下方留言「沒錯，今天只是館長而已，後面還要弄他老婆，跟他家人，慢慢弄...」；另1名蔡姓男子則在臉書貼文，「明天館長老婆會被處理，大家等著看」，網友回擊後，他竟再嗆「館長老婆明天保證被強x灌藥開直播」，更自稱是能仁家商學生，囂張地說「麻煩打電話讓我退學」。

事後警方分別找到吳男及蔡男，2人皆聲稱完全不知情，並出示手機證明，除了人像照片跟名字吻合，自己的帳號並無發出恐嚇貼文，疑似姓名及照片遭盜用。

對此能仁家商也發表聲明，「本校並無網路上自稱能仁家商流服科蔡XX同學的入學記錄，近五年亦無同名同姓的畢業校友。」

校長洪志旻也強調，經警方初步調查確認，發表不當留言者非本校學生及校友，但因嚴重毀損校譽，將視後續調查情況，保留法律追訴權；另針對網路許多不實謠言，基於教育單位立場，暫不提告以免擴大事情爭端，但呼籲網友將謾罵及過激言論收回。

館長 陳之漢

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