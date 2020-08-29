中彈43小時後 館長住院身影曝光：我會努力站起來

網紅「館長」陳之漢在28日凌晨2時許，遭23歲男子劉丞浩近距離開3槍，緊急送往林口長庚醫院急救。歷經1夜休養，林口長庚外傷骨科主治醫師周應照今（29日）早表示，換藥傷口狀況很好，粉碎性骨折也已消腫，邊換藥還能跟醫師小開玩笑，預估3個月內能恢復到一般正常作息。今晚館長也在臉書粉絲專頁PO出住院照片，貼文僅有2句安撫粉絲不須擔心。

館長慘遭襲擊，右手臂、大腿與腳踝皆中槍，所幸緊急送醫治療後無性命危險，林口長庚醫師周應照今早回應，館長右大腿粉碎性骨折已消腫、換藥時還能和醫師開小玩笑。但若要恢復傷前的極端運動狀態，周應照表示「受那麼大的傷，先力求把生活恢復正常」，他鼓勵館長往後幾個禮拜先恢復傷口正常，3個月內恢復生活作息正常，半年朝正常運動、工作方向走。

另外，館長助理小宇今晚在YouTube直播，他表示針對槍擊案細節，包括盛傳藏鏡人、黑道介入等均不回應，全數交由警方調查。談到槍擊事件時，小宇說道「事件絕對不是警告，根本是要讓師傅死」，講到激動處一度眼眶泛淚、說不出話。

至於眾人關心的館長術後狀況，他今晚於臉書粉專PO出一組病房照片，只見館長右手臂、右大腿被紗布與繃帶包緊緊，甚至曬出傷口縫合照片，雖然畫面驚悚，但館長不忘表示「謝謝大家關心，我會努力站起來」安撫粉絲情緒。

貼文曝光後網友紛紛留言打氣，「看了都覺得痛了！館長好好休息，早日康復！」、「阿館加油」；病房照片甚至引來高嘉瑜留言，但她一句「我會唱歌祝福你」反倒歪樓，網友直呼「母湯」、「先不要」、「委員修蛋欸」。