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館長遭槍擊案傳台中黑道介入 警方：未接獲情資

中央社 / 台中29日電

館長陳之漢槍擊案有媒體報導指稱幕後藏鏡人疑為台中黑道，台中市警察局今天對此表示，報載稱有台中黑道勢力介入此案，市警局相關單位目前並未收到任何情資或訊息。

有媒體報導，日前被槍擊的成吉思汗健身館館長陳之漢，是因插旗台中市北屯區開設健身館，擋人財路，台中黑道疑教唆策劃槍擊案，去年館長也曾透過臉書怒嗆遭黑道恐嚇，要求台中市長盧秀燕為他作主，警方事後函送一名嫌疑人法辦，結果台中地檢署不起訴。

對此，台中市警察局回應指出，有關館長陳之漢遭槍擊案，幕後是否有人指使或教唆，目前由新北地方檢察署指揮相關警察單位全力偵查中，如有須要，台中市警方會全力協助調查。至於報載稱有台中黑道勢力介入此案，市警局相關單位目前並未收到任何情資或訊息。

警方表示，館長在台中市北屯區成立的成吉思汗健身館即將於近期試營運及開幕，有關場館的安全，台中市政府警察局第五分局會加強巡邏與安全維護，確保館方正常營運不受影響。

至於去年10月間館長曾於直播中提到於台中市遭恐嚇一案，警方指出，第五分局於108年10月28日調查後移送台中地檢署偵辦。而全案於108年12月2日經台中地檢署偵查終結，予以不起訴確定。

館長 陳之漢 槍擊

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