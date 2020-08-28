館長中槍靠這招躲過致命攻擊 網：簡直用生命業配

知名網紅「館長」陳之漢今日凌晨2時許在自家健身房遭人預謀開槍，三處中彈，倒地後還開直播，眼尖的網友就發現，館長身上穿的衣服圖案居然跟動畫「鬼滅之刃」閃避攻擊時使用的符咒一樣，讓眾多網友驚呼，簡直是用生命在業配。

原PO在PTT上發文表示，在直播中彈的影片中，館長身上的衣服上面有跟鬼滅之刃相同的圖樣，在鬼滅之刃中，主角炭治郎跟敵人對戰的時候，看到敵人攻擊的軌跡，於是在額頭上貼了符咒，幫助炭治郎躲過所有致命攻擊，而館長身上穿的衣服也有同樣的符咒圖案，讓原PO驚呼，「這個圖案是不是有某種魔力阿！」

貼文一出，引起眾多網友共鳴，「原來是貼符咒才躲過的」、「這符咒真神，真的可以閃子彈」、「穿那件看出子彈的軌跡」、「就是看穿了才沒讓他打到心臟跟三公分啊」、「漢之呼吸」、「有人知道哪裡買嗎？想買一件自保」。

不過也有網友表示，這簡直就是用生命在業配，「這件要大賣了」、「這是置入嗎？」、「連被槍打到都不忘業配」、「笑死，是說被開槍，第一時間還是在開直播」、「用生命業配太強了」、「館長取得鬼滅代言啦」、「史上最玩命的業配，其他youtuber學著點」。