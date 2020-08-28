館長遭槍擊 警：無幕後主使共犯 嫌犯以殺人未遂罪移送

網紅「館長」陳之漢在自家健身中心前遭開槍，前立委黃國昌公布犯案影片，認為凶手朝身體開槍應非只是警告。警方表示，初步調查沒有共犯，無幕後主使，將以殺人未遂罪嫌移送。

新北市警局刑警大隊長黃壬聰今天中午與刑事警察局第一大隊長洪松田、林口警分局偵查隊長薛光明，共同說明「館長」槍擊案，強調警方相當重視，專案小組在檢方指揮下全力辦案。

黃壬聰表示說，由刑案數據統計顯示新北的治安狀況良好，也對於暴力犯罪零容忍，並嚴加譴責。

黃壬聰表示，初步依據監視器等線索調查，確認犯罪凶嫌為1人，從台北市內湖住處搭乘計程車到現場，昨晚約11時許到達新北市林口在車內等待。直到今天凌晨2時22分許見到館長出現才犯案。

網紅「館長」今天凌晨在新北市林口區遭槍擊，送往林口長庚醫院治療。前立法委員黃國昌在其臉書（FACEBOOK）粉絲專頁公布兩段影片，顯示是在犯案現場的監視器所拍攝的影像。

影片顯示，當時館長在兩名人員陪同下，走向門口的座車，當時，館長已經上車坐後座，另一助理也坐上副駕駛座。此時，凶手持槍從車子右方人行道跑到車子旁，朝車內的館長開槍。

這段彩色影片顯示，館長這時中槍後，從後座開門痛苦的倒臥在車旁，並手摀著胸口。另一段黑白影片則清楚錄下，凶手一面開槍一面倒退並迅速逃離現場。

黃國昌臉書上貼文表示，館長遭槍擊事件，由於手臂與腿中槍，大多媒體報導只是意在警告。但透過現場影像，顯示凶手是朝剛上車的館長身體直接連開數槍，只是幸好沒有擊中要害，應非只是警告，認為檢警應深入追查真正的犯罪動機與幕後結構。

網友在其臉書回應，凶嫌似乎已在附近埋伏已久。也有網友認為，根本就是朝館長開槍，「哪裡有純警告，明明就是開槍殺人。」

黃任聰在接受聯訪時表示，依據所有證據顯示，凶手為一人犯案，初步排除有幕後主使。目前初步調查仍朝凶嫌與館長之間的騷擾糾紛與口角衝突方向調查。

林口警分局表示，犯案動機與槍枝來源仍持續詢問。至於犯罪的核心問題，不排除任何可能，會將相關詢問筆錄呈給檢察官深入偵辦，待詢問告一段落將以殺人未遂罪嫌移送劉嫌。

新北市議會民進黨團總召集人林銘仁發布新聞稿表示，館長中彈所幸傷勢無生命安全之虞，事件起因雖是館長與凶嫌間的嫌隙，但槍擊治安事件卻顯示新北市長侯友宜標榜的「安居樂業」已亮起治安紅燈。

林銘仁表示，館長對新北市的公益活動不遺餘力，槍擊事件卻發生在館長支持的新北市，相當諷刺。也嚴重打擊新北市的治安滿意度，侯友宜應更用心治安，並落實犯罪預防工作。

新北市長侯友宜今天上午接受聯訪時表示，維護治安他責無旁貸，已要求警方配合檢方儘速釐清真相。身為首長雖無法讓案件不發生，但案件發生後要快速破案，盼快速有效壓制犯罪。新北市不希望讓治安事件發生，要繼續朝犯罪預防目標努力，也祝福陳之漢早日康復。