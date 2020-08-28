快訊

台積電震盪劇烈跌逾2% 拖累大盤收跌68點

綠委證實 蔡政府今將宣布開放美豬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

館長遭槍擊 警：無幕後主使共犯 嫌犯以殺人未遂罪移送

中央社 / 新北28日電
網紅「館長」陳之漢28日遭槍擊，警方表示，初步調查沒有共犯，無幕後主使，將以殺人未遂罪嫌移送劉嫌（右2）。（翻攝畫面） 中央社
網紅「館長」陳之漢28日遭槍擊，警方表示，初步調查沒有共犯，無幕後主使，將以殺人未遂罪嫌移送劉嫌（右2）。（翻攝畫面） 中央社

網紅「館長陳之漢在自家健身中心前遭開槍，前立委黃國昌公布犯案影片，認為凶手朝身體開槍應非只是警告。警方表示，初步調查沒有共犯，無幕後主使，將以殺人未遂罪嫌移送。

新北市警局刑警大隊長黃壬聰今天中午與刑事警察局第一大隊長洪松田、林口警分局偵查隊長薛光明，共同說明「館長」槍擊案，強調警方相當重視，專案小組在檢方指揮下全力辦案。

黃壬聰表示說，由刑案數據統計顯示新北的治安狀況良好，也對於暴力犯罪零容忍，並嚴加譴責。

黃壬聰表示，初步依據監視器等線索調查，確認犯罪凶嫌為1人，從台北市內湖住處搭乘計程車到現場，昨晚約11時許到達新北市林口在車內等待。直到今天凌晨2時22分許見到館長出現才犯案。

網紅「館長」今天凌晨在新北市林口區遭槍擊，送往林口長庚醫院治療。前立法委員黃國昌在其臉書（FACEBOOK）粉絲專頁公布兩段影片，顯示是在犯案現場的監視器所拍攝的影像。

影片顯示，當時館長在兩名人員陪同下，走向門口的座車，當時，館長已經上車坐後座，另一助理也坐上副駕駛座。此時，凶手持槍從車子右方人行道跑到車子旁，朝車內的館長開槍。

這段彩色影片顯示，館長這時中槍後，從後座開門痛苦的倒臥在車旁，並手摀著胸口。另一段黑白影片則清楚錄下，凶手一面開槍一面倒退並迅速逃離現場。

黃國昌臉書上貼文表示，館長遭槍擊事件，由於手臂與腿中槍，大多媒體報導只是意在警告。但透過現場影像，顯示凶手是朝剛上車的館長身體直接連開數槍，只是幸好沒有擊中要害，應非只是警告，認為檢警應深入追查真正的犯罪動機與幕後結構。

網友在其臉書回應，凶嫌似乎已在附近埋伏已久。也有網友認為，根本就是朝館長開槍，「哪裡有純警告，明明就是開槍殺人。」

黃任聰在接受聯訪時表示，依據所有證據顯示，凶手為一人犯案，初步排除有幕後主使。目前初步調查仍朝凶嫌與館長之間的騷擾糾紛與口角衝突方向調查。

林口警分局表示，犯案動機與槍枝來源仍持續詢問。至於犯罪的核心問題，不排除任何可能，會將相關詢問筆錄呈給檢察官深入偵辦，待詢問告一段落將以殺人未遂罪嫌移送劉嫌。

新北市議會民進黨團總召集人林銘仁發布新聞稿表示，館長中彈所幸傷勢無生命安全之虞，事件起因雖是館長與凶嫌間的嫌隙，但槍擊治安事件卻顯示新北市長侯友宜標榜的「安居樂業」已亮起治安紅燈。

林銘仁表示，館長對新北市的公益活動不遺餘力，槍擊事件卻發生在館長支持的新北市，相當諷刺。也嚴重打擊新北市的治安滿意度，侯友宜應更用心治安，並落實犯罪預防工作。

新北市長侯友宜今天上午接受聯訪時表示，維護治安他責無旁貸，已要求警方配合檢方儘速釐清真相。身為首長雖無法讓案件不發生，但案件發生後要快速破案，盼快速有效壓制犯罪。新北市不希望讓治安事件發生，要繼續朝犯罪預防目標努力，也祝福陳之漢早日康復。

館長 陳之漢 槍擊

延伸閱讀

館長發跡路坎坷！出身單親進過黑社會 武術、健身成人生轉折

館長被開三槍他籲「收斂一點」 眾人砲轟：檢討被害人？

認為被羞辱！劉男酒後壯膽 「沒多想就朝館長開三槍」

館長新北受槍擊 市長侯友宜遭網友遷怒留言灌爆粉絲頁

相關新聞

槍擊館長犯嫌請來前司法官資深律師 稱槍枝是朋友借放

知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許在自家健身中心「成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店」門口遭人開三槍，館長右手臂與右大腿、右...

槍擊館長影片曝光！黃國昌列5疑點：絕非只是警告、思慮縝密

知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許在自家健身中心門口遭人開三槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈。前立委黃國昌也在FB粉...

認為被羞辱！劉男酒後壯膽 「沒多想就朝館長開三槍」

知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許在自家健身中心門口遭人開三槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈。據查證，劉表示他是因為...

館長陳之漢遭槍擊手術順利 林口長庚：1個多禮拜可出院

知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2點多在自家健身中心門口遭人開3槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈，送進林口長庚醫院手術順...

館長被開三槍他籲「收斂一點」 眾人砲轟：檢討被害人？

網紅館長陳之漢28日凌晨2時於自家健身中心門口遭人開三槍攻擊，其中右手臂、右大腿及右腳踝中彈。消息一出也在網路上引發眾人討論，甚至有網友認為館長平時太過高調才惹禍上身，讓其他人聽了不滿回嗆「檢討被害人很扯」。

館長發跡路坎坷！出身單親進過黑社會 武術、健身成人生轉折

今天（28日）凌晨2點左右，館長在成吉思汗林口館門口遭人連開3槍，右手臂與右大腿、右腳踝中彈，目前無生命危險。其實館長的前半生並不算順遂，出身單親家庭，高中補校畢業後為補貼家計簽下志願役，退伍後從事過許多基層工作，甚至有一段時間進入黑社會，直到35歲開設健身房後，經濟才逐漸穩定。

館長爭議多政治人物卻搶合體直播 近期官司訴訟整理

網紅「館長」陳之漢外型剽悍、他接受採訪時曾自招吃軟不吃硬，「人家只要跟我示弱，我就會原諒對方，我刀子嘴豆腐心，再怎麼生氣...

館長遭槍擊 警：無幕後主使共犯 嫌犯以殺人未遂罪移送

網紅「館長」陳之漢在自家健身中心前遭開槍，前立委黃國昌公布犯案影片，認為凶手朝身體開槍應非只是警告。警方表示，初步調查沒...

館長曾計畫成吉思汗到基隆展店 蔡適應：譴責暴力行為

館長陳之漢今天凌晨遭槍擊受傷，館長去年底曾計畫到基隆開健身房，並到基隆看場地，看成吉思汗能否在基隆展店，還大啖基隆海鮮，...

館長遭槍擊柯文哲將探視 上午先請市府發言人轉達關心

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢今天凌晨2時許，在離開位於新北市林口區的成吉思漢健身房時遭到槍擊受傷，

粗口爭議「館長」待審案 1案兩周內緩刑、1案下周升堂

成吉思汗健身俱樂部負責人「館長」陳之漢說話易暴粗口、爭議多，有2件直播辱人案子在台北地院待審。其中，他被「本土天王」吳宗...

行兇畫面曝！犯嫌近距離對館長開槍 自稱「喝多了沒有多想」

知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨2時許在自家健身中心門口遭人開三槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈。

熱門新聞

「館長」陳之漢被開三槍倒地 鮮血直流還直播

「館長」凌晨中槍無生命危險 嫌犯疑性騷被肉搜 開槍後投案

「館長」陳之漢被開三槍 疑似兇嫌一人自行投案

傷勢曝光！館長被開三槍醫院手術中 嫌犯移送分局複訊

疑不滿網友肉搜開三槍 還原男子性騷館長爭議過程始末

桃園破獲地下口罩工廠 5萬多片仿冒衛福部核准字號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。