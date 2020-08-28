館長發跡路坎坷！出身單親進過黑社會 武術、健身成人生轉折

今天（28日）凌晨2點左右，館長在成吉思汗林口館門口遭人連開3槍，右手臂與右大腿、右腳踝中彈，目前無生命危險。其實館長的前半生並不算順遂，出身單親家庭，高中補校畢業後為補貼家計簽下志願役，退伍後從事過許多基層工作，甚至有一段時間進入黑社會，直到2014年開設健身房後，經濟才逐漸穩定。

館長陳之漢出身宜蘭，父親在小學一年級過世，剩下母親獨力撫養館長與他的姊姊。他小時候曾遭同學霸凌，15歲就開始工作養家，半工半讀唸完高中補校後，為補貼家計而簽下志願役，陸續晉升到中士副排長，後因為遭受長官不公平的處分，憤而退伍，結束他三年六個月的軍旅生涯。

退伍後，館長從事過搬運工、送貨員、業務員等基層工作，甚至曾進入過黑社會，以經營討債公司、圍標工程、特種行業為生，手下帶領一百多個兄弟，但因為江湖路上收入微薄，甚至要靠著卡債「以債養債」才能勉強維持自己與兄弟的生計。

館長年輕時，有一次和朋友喝酒遇到外國人挑釁，讓他下定決心成為武術高手，並於退伍之後開始向武術界名師習武，28歲時開始參加各種技擊運動競賽，並於2008年連續獲得「臺灣搏擊散打中正盃」冠軍、「新竹市長盃」搏擊散打冠軍、「武狀元盃」無限量級冠軍。同時他也投入健身健美訓練，因有感於台灣武術及健身資源缺乏，在25歲就立志開設健身房。

經過多年籌備，館長於2014年斥資千萬，開設結合健身、健美、有氧、體適能，以及現代武術的綜合館場健身館「成吉思汗健身俱樂部」，館長曾直言，「我的人生一路都不太順遂，直到開設連鎖健身房後，經濟才開始穩定」。他也於推廣重量訓練、舉重、健力、綜合格鬥、防身術等健身和武術項目，也以「成吉思汗盃」的名義舉辦健力賽與綜合格鬥賽，希望能讓社會各界更加關注與支持體育界。