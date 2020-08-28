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槍擊影片曝光！館長翻滾一圈倒地 黃國昌：非警告、思慮縝密

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館長被開三槍他籲「收斂一點」 眾人砲轟：檢討被害人？

聯合新聞網 / 綜合報導
館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片

網紅館長陳之漢28日凌晨2時於自家健身中心門口遭人開三槍攻擊，其中右手臂、右大腿及右腳踝中彈。消息一出也在網路上引發眾人討論，甚至有網友認為館長平時太過高調才惹禍上身，讓其他人聽了不滿回嗆「檢討被害人很扯」。

有網友在「Ptt 八卦板」發文表示，館長平時常開直播打嘴砲甚至批評他人毫不客氣，雖讓大家看得很開心，不過卻也引來他人埋伏攻擊，而原po也發現槍手多攻擊館長的四肢，實際上並沒有真的要館長的命，可說是警告意味濃厚，不禁讓原po直言「今天可以四肢，明天不會是胸口嗎？」呼籲館長之後發言要收斂一點。

不過其他網友對於檢討被害人並不認同，「檢討被害人？」、「啊那不就最厲害先檢討被害人」、「不管館長有沒有亂講話，這是法治社會，檢討被害者真的誇張」，也有人提到，「什麼時候看別人不爽就可以開槍了」、「臺灣已經爛到要擔心自己說出的言論被開槍了嗎？」、「怎麼不檢討槍從那來」。

目前館長已送往林口長庚醫院手術治療，詳細病況若家屬同意授權醫院才會透露。至於犯案兇嫌已自行前往林口警分局文化派出所投案，初步研判犯案動機與先前性騷擾館長有關，警方詢後依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。

館長 陳之漢 槍擊

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