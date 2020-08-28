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館長陳之漢遭槍擊 警政署：設專案小組究辦到底
知名網紅「館長」陳之漢今晨2時許在健身館門口遭人開3槍，造成小腿、手臂各中一槍，犯嫌帶槍投案。警政署表示，除成立專案小組外，針對犯案動機及槍枝來源一定究辦到底。
「館長」陳之漢今晨2時23分在「成吉思汗」健身館林口館門口遭人連開3槍，造成小腿、手臂各中一槍，送醫時意識清楚，陳之漢仍在醫院醫治。涉嫌開槍的劉姓男子事後帶槍前往新北市警察局林口分局文化派出所投案，警方正調查釐清案發原因。
對此，警政署發布聲明稿表示，已指示刑事警察局協助新北市警局成立專案小組，全力追查槍枝來源，釐清案情及犯罪動機，並即時公布真相，穩定社會人心。
警政署指出，針對犯案動機及槍枝來源，一定會究辦到底，並重申譴責暴力，後續會嚴正執法，展現公權力，確保民眾安居樂業。
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