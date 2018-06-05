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張忠謀退休 蔡力行：張的智慧及洞見難被取代

2018-06-05 17:05聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

台積電（2330）創辦人張忠謀正式退休，曾任職台積電的聯發科執行長蔡力行表示，張忠謀在半導體業在國內與全球產業貢獻和地位無庸置疑，台積電是聯發科最重要的夥伴之一，聯發科和台積電有長期緊密合作關係。

聯發科今天舉行台北國際電腦展媒體暨分析師年度活動，面對媒體詢問時做以上表示。

曾任職台積電的聯發科執行長蔡力行表示，張忠謀在半導體業在國內與全球產業貢獻和地位...
曾任職台積電的聯發科執行長蔡力行表示，張忠謀在半導體業在國內與全球產業貢獻和地位無庸置疑。記者胡經周／攝影
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台積電聯發科張忠謀

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