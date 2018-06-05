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「小燈泡」父親明確表態：判凶手死刑！

印象派？數據派？重機上國道數據會說話

談張忠謀退休 張淑芬：他是我最愛最疼最寵的小孩

2018-06-05 13:45聯合新聞網 綜合報導

即使在外受人敬重，然而在太太張淑芬的眼中，張忠謀回到家卻更像是她最疼的小孩。報系...
即使在外受人敬重，然而在太太張淑芬的眼中，張忠謀回到家卻更像是她最疼的小孩。報系資料照 記者連珮宇／攝影
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台積電董事長張忠謀今天光榮退休，回顧過去，張忠謀在擔任台積電董事長時，達成許多傲人成就，彭博資訊專欄就整理出張忠謀任內的達標數字。義美總經理高志明也認為，張忠謀在台灣的科技發展上扮演了關鍵角色。即使在外受人敬重，然而在太太張淑芬的眼中，張忠謀回到家卻更像是她最疼的小孩。

鏡周刊報導，台積電董事長張忠謀於今(5)日正式退休，回顧在台積電的30年時間，張忠謀不僅將台積電經營得有聲有色，對台灣科技發展也功不可沒，宏碁創辦人施振榮就認為，因為有張忠謀，才能讓世界看見台灣的科技實力。

而張忠謀的太太張淑芬在受訪時則表示，張忠謀站上台時，對她來說就像個偶像，因為他的智慧及眼光，還有待人的誠正，才能讓台積電如此成功。然而即使張忠謀在外名聲響亮，但對她而言，張忠謀回到家卻更像是她「最愛、最疼、最寵的小孩」。

張淑芬也說，張忠謀體貼的個性時常讓她很感動，她表示平日裡因為當志工，張忠謀常常會關心她，問她累不累，為了怕被阻止繼續參加志工活動，她都會表示不累。對於張忠謀從台積電榮退，張淑芬日前在歡送會上也笑著表示：「感謝台積電把老公還給我。」

張忠謀（左）與其夫人張淑芬（右）。 報系資料照
張忠謀（左）與其夫人張淑芬（右）。 報系資料照
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