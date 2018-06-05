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晶圓教父張忠謀最後一次主持台積電股東會

2018-06-05 10:03聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

台積電上午在新竹舉行107年股東大會，而這也是晶圓教父張忠謀最後一次主持股東會，今天上午前來新竹參加股東會的小股東相當踴躍，大家都想見證這歷史性的一刻。

晶圓教父張忠謀最後一次主持台積電股東會。記者杜建重／攝影
晶圓教父張忠謀最後一次主持台積電股東會。記者杜建重／攝影
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