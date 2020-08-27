時力民代紛退黨 專家：不如另組黨

原時力高雄市議員黃捷26日宣布退黨，這是近1個月以來，第4位退黨的時力議員，加上先前退出的立委林昶佐，這些前時力民代退黨後如何問政呢？雖然林昶佐持續監督國防議題，而台北議員林穎孟、苗栗議員曾玟學在退黨後仍關心地方施政，但真理大學教授陳俐甫分析，2022年選舉將至，這些議員需要儘早組黨或是找其他政黨合作，否則容易面臨泡沫化危機。

關心地方、國防議題

林穎孟、黃郁芬、曾玟學與黃捷因為黨內對其抹黑、前黨主席黃國昌指責錄音檔流出，以及妹妹被當成人頭黨員等不同原因先後退黨。黃捷的退黨仍有爭議尚未多作表態，不過其他議員退黨後依然關注地方施政。曾玟學在退黨後首篇貼文表示關心苗栗頭份中華路與自強路口交通號誌的問題。

林穎孟的發文則是關於她到鄰里與社區長輩見面的行程，並參加中元普渡活動，與里長搏感情。而黃郁芬除了發文祝民眾七夕情人節快樂以外，也發文提到轄區的里將要增設Youbike站的消息，並介紹北投古蹟「北投學仔」給民眾認識。

在2019年選戰期間，因為黨內價值路線之爭而退黨的無黨籍立委林昶佐，在施政上雖然親綠，不過面對國防部軍艦遲遲未汰換含有害物質石棉的設備問題亦持續監督。另外在監察院人事權表決時，林昶佐也因為要投下監委人事權的票，而跟國民黨立委陳玉珍發生衝突。

可考慮再組黨

真理大學人文資訊學系教授陳俐甫分析說，這些議員當初因為展現理想而當選，但現在因為不同原因退出，如果只是各自打拼可能會面臨泡沫化的原因。他認為這些議員應該團結一致，提出新的理想與主張，否則選舉到了，選民看到他們沒有共同表現與主張，便會認為他們與舊時力無異，更不會投票給他們。

另外他指出，既然比起時力他們更保有理想，那還不如再組其他政黨、或是跟其他反中的第3勢力合作，這些議員的力量集合起來甚至比台灣基進黨還大（基進黨沒有地方議員席次）。不過他也提到，台灣是高度中央集權的國家，許多理想要到中央（如立委）層級才有機會實現，也是這幾個議員組黨後要面對的挑戰。

至於這些議員會不會轉投民進黨？陳俐甫直言，加入民進黨就要聽民進黨的話，如果不乖乖配合，綠營自己栽培人才就好了，而且也要民進黨願意禮讓，不然就要像前綠黨議員王浩宇一樣直接加入，這不一定是他們想要的結果。

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